Стреляет и взрывается все чаще: как решить проблему нелегального оружия в Украине

Происшествия

В последнее время в новостях все чаще и чаще слышна информация, что во время даже незначительных конфликтов противоборствующие стороны применяют боевое оружие. И это касается не только прифронтовой зоны, где не утихают боевые действия, но и мирных населенных пунктов.

По данным исследования компании Small Arms Surve, на руках у населения Украины находится около 3 миллионов единиц нелегального оружия (по другим источникам, эта цифра достигает 5 млн.). Такое большое количество незаконных стволов, по мнению международных экспертов, в первую очередь, связано с войной на Донбассе. Но немалую «лепту» в это вносит трансграничная торговля.

Об этом говорят и сами правоохранители, которые пытаются изымать нелегальные стволы. Первая и самая массовая волна нелегального оружия хлынула на просторы Украины из Крыма и Донбасса в 2014 году. В то время из зоны боевых действий можно было вывезти многое: вплоть до гранатометов. О пистолетах, гранатах и речи быть не может, так как многие их везли в качестве «сувениров». Видимо, поняв чем грозит дальнейшая бесконтрольность выезда из зоны боевых действий, полиция установила КПП, на которых жестко начали проверять. Но даже это не останавливает людей и они продолжают вывозить стреляющее и взрывающееся «добро» на мирную территорию.

— Такое большое количество «бесхозного» оружия сказалось и на его ценах на «черном рынке». Если до 2014 года цена на автомат Калашникова (АК) в Украине стартовала от 3 тысяч долларов, то теперь его цена составляет всего тысячу. А вот «сувенирные» гранаты, которые вывозят в карманах, стоят 400 — 500 гривен, — говорит полицейский Артем Дорофеев (фамилия изменена по просьбе собеседника). — Правда, такой товар вы вряд ли купите просто придя на рынок, или забив в поисковике «купить пистолет». За половиной таких объявлений стоят мошенники, собирающиеся «кинуть» вас на 4 — 5 тысяч гривен, за которые вы собираетесь купить пистолет Макарова (ПМ) или Тульский Токарев (ТТ). А другая половина, в большинстве, — это правоохранители, выискивающие желающих обзавестись нелегальным стволом. Чуть больше полугода назад мы предлагали по одному из таких объявлений ТТ. Когда же во время сделки пытались задержать «покупателя», то он оказался тоже правоохранителем со смежной структуры. Для продажи такого «товара» существуют специальные закрытие страницы, на которые можно попасть только по рекомендации. Но и там при обсуждении сделок не говорят на прямую, а используют коды. К примеру, АК-74У на их сленге может звучать вполне безобидно: Анна Каренина — умница. При этом цена за такую «умницу» колеблется от тысячи долларов в Киеве или западных областях до 600 — 700 долларов — на востоке. Правда, оттуда ее еще нужно вывезти самому. Но если немного доплатить, то эту «умницу» вполне могут прислать по почте в разобранном виде.

— И как можно справиться с таким валом нелегального оружия? Ведь проводимые месячники добровольной сдачи оружия, как показывает практика, не способны с ним справиться.

— Действительно, то что изымается в ходе проведения спецопераций или же добровольно сдается — это небольшая часть нелегальных стволов, которые сейчас имеются на руках. По моему мнению, нужно пойти по уже отработанному пути других стран, где также были вооруженные конфликты, — объявить амнистию и за сдачу платить небольшие деньги. Тогда, многие обладатели военных «сувениров» все-таки принесут и вполне легально получат пусть небольшие, но деньги и точно не понесут их на рынок, чтобы продать. Правда, это в полной мере не решит проблему, так как помимо военного оружия у нас также существует довольно мощный рынок переделок импортных легальных пистолетов. Чтобы далеко не ходить, возьмем турецкий стартовый пистолет Zoraki 914S, который в большом количестве вполне легально импортируется в Украину по доступной цене — около сотни долларов. Если его обладатель способен потратить еще столько же, которые он отдаст местному умельцу по переделке оружия, то может стать обладателем резинострела. А за дополнительные две сотни долларов «кулибины» способны переделать Zoraki уже на боевой пистолет. И вот с такими уже будем бороться мы, так как добровольная сдача оружие даже с оплатой таких умельцев не интересуют.

О том, что в Украине много неучтенного оружия, с которым нужно что-то решать, согласен и глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин. О своем видении выхода из этой ситуации он поделился с «ФАКТАМИ».

— На сегодняшний день нет закона, который регулировал бы оружие в Украине. Поэтому говорить о легальном или нелегальном оружии нельзя. На сегодняшний день есть учтенное оружие, владельцы которого прошли регистрации в МВД, и неучтенное, — говорит Учайкин. — Ни для кого не секрет, что в Украине существует спрос на короткоствольное оружие (пистолеты, револьверы) для самозащиты и скрытого ношения. Но так как на законных основаниях приобрести его невозможно, то желающие обращаются за ним на «черный рынок». Чтобы предотвратить это, а также решить проблему неучтенного оружия в Украине — нужно принятие закона, который даст законное право приобретать оружие гражданам. Среди внесенных в Верховную Раду законопроектов об оружии, есть и разработанный нами законопроект № 1135/1 «О гражданском оружии и боеприпасах», где прописаны все условия владения оружием, а также то, кто и с какого возраста может приобретать его.

Принятие этого закона поможет легализировать неучтенное оружие, в частности которкоствол, который сейчас есть на руках у граждан. Для этого его владельцам предложат либо просто сдать и забыть о пистолете или револьвере, либо оставить себе. Правда, для этого его будущему законному владельцу нужно будет сдать оружие для баллистической проверки, которая установит, был ли он использован при совершении преступлений и для внесения пуль и гильз в гильзотеку. Тем временем владелец должен будет пройти процедуру получения лицензии, освоить курсы по поведению с оружием и лишь после этого может получить свой пистолет на законных основаниях. Немного сложнее будет в легализации автоматического оружия. Но и здесь не все так страшно: автоматы нужно будет просто переделать на полуавтоматические (убрать возможность ведения автоматического огня), которые сейчас вполне легально можно приобрести, и по той же схеме легализировать.

— Как быть с гранатометами, гранатами и взрывчаткой, которая также есть на руках?

— К взрывоопасное оружие: гранаты, взрывчатка, гранатометы — нужно выкупить у населения по установленным Кабмином тарифам, как это сделали в свое время другие страны, где также были военные конфликты и масса подобного оружия оказалась на руках у граждан. Это обойдется государству намного дешевле, чем разгребать последствия их применения.

— Ни для кого не секрет, что странна-агрессор вполне может провести серию терактов на мирной территории Украины для дестабилизации ситуации. Особенно, в преддверии грядущих выборов. В этой связи, будут ли они доставлять необходимое оружие в страну или же приобретать его на месте?

— В большинстве терактов, как мы можем видеть, используется взрывчатка, изготовить которую можно из купленных в магазине химических веществ. Создать такую взрывчатку может любой, кто имеет специальную саперную подготовку. Если же говорить о провокациях с применением стрелкового оружия, то я не вижу смысла доставлять его в Украину, так как у нас, к сожалению, «черный рынок» способен удовлетворить любой спрос. Завозить могут только что-то уникальное. Но я надеюсь, что наши спецслужбы смогут отследить и вовремя предотвратить возможные теракты агрессора.

Вопрос о возможных терактах и том, каким образом наши «заклятые братья» могут доставить оружие, не праздный. Ведь, по словам военного эксперта Алексея Арестовича, Путин приготовил для Украины страшный сценарий и его реализация может начаться очень скоро. Раскрытие этих планов Кремля уже привели к истерии в России.

