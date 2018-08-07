Происшествия

Тренер по тхэквондо с братом жестоко избил женщину за замечание (фото)

Под Киевом детский тренер по тхэквондо вместе с братом избили женщину. Прохожая обратила внимание молодых людей на то, что они мусорят на природе — бросают бутылки мимо урны.

Как сообщают Вартови Еспресо, инцидент случился на Петропавловской Борщаговке под Киевом. Молодые люди спортивной внешности стали бить женщину в лицо, после чего та потеряла сознание.

Свидетели чрезвычайного происшествия и частная охрана задержали нападавших. Ими оказались родственники — два брата, один из которых детский тренер тхеквондо Юрий Сандуляк.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе сверстницы жестоко избили пятнадцатилетнюю девочку. Ее били подростки с которыми она проводила время, а одна из участниц избиения претендовала на роль лучшей подруги пострадавшей.