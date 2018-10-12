Здоровье

Скорая помощь «ФАКТОВ»

Почему возникает грыжа живота и как предупредить ее образование, — объясняет врач

Случаи, когда люди, страдающие грыжей брюшной стенки, пытаются вправить выпячивание самостоятельно, не редкость. Заканчивается все, как правило, вызовом «скорой».

— Такие больные часто поступают к нам уже с грозным осложнением грыжи — ее ущемлением, — рассказывает заведующий кафедрой хирургии и проктологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика доктор медицинских наук профессор Ярослав Фелештинский. — Сдавливаются участок тонкого или толстого кишечника и пряди сальника, в них нарушается кровообращение, что приводит к омертвению тканей и перитониту. Человек может погибнуть, и чтобы его спасти, приходится делать срочную операцию. Если есть некроз кишки, то пораженный участок удаляем, соединив друг с другом здоровые части. Вмешательство сложное, высокий риск осложнений в послеоперационном периоде.

— Почему возникают грыжи живота?

— Иногда бывают врожденные дефекты, чаще всего — в области пахового канала и пупочного кольца. Но главная причина в том, что по разным причинам ослабляется механическая прочность опорных тканей (мышц, апоневроза) передней брюшной стенки. Например, человек страдает избыточным весом или ожирением, либо в организме не хватает особого белка — коллагена. Также более слабые ткани бывают в зоне послеоперационного рубца.

— Как не пропустить появление грыжи?

— Нужно обращать внимание на тяжесть и дискомфорт, которые обычно появляются к концу дня в местах, где потенциально возможно образование грыж. Это паховая область, район пупка, срединная линия живота, а также в месте нахождения рубца. Там еще нет никакого выпячивания, но неприятные ощущения наводят на мысль, что появился дефект. Он может увеличиваться при любом физическом напряжении, например, человек решил покачать пресс, и у него повысилось внутрибрюшное давление. В таком случае нужно сразу обратиться к врачу. Хирург осмотрит пациента, назначит УЗИ, чтобы подтвердить диагноз, и запланирует операцию.

— Грыжу можно предупредить?

— Полезно укреплять мышцы живота, но без лишнего рвения. Фанатично качать пресс вредно — это может усилить дефект. Лучше делать утреннюю зарядку, бегать, плавать. Важно следить за питанием и не набирать лишние килограммы.

Какие симптомы образования грыжи? Можно ли обойтись без операции? Когда применяют лапароскопическое вмешательство? В каких случаях ставят укрепляющую сетку? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 15 октября, с 14.00 до 15.00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит хирург доктор медицинских наук Ярослав Петрович Фелештинский. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес med@fakty.ua Материал о прямой линии читайте в четверг, 25 октября

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