13 октября 2018

Конечно же, мне хотелось бы чаще и подробнее рассказывать постоянным читателям нашей ''фарфоровой рубрики'' об удивительных вазах, собранных в нашей коллекции. Поверьте, они того заслуживают. Я, например, в последнее время так проникся их созерцанием, что порой ловлю себя на том, что просто не могу оторваться, рассматривая то или иное произведение искусства. А если ещё представить, как давно такая ваза была создана искусными мастерами и какой невероятно долгий путь проделала за это время…

Хотя, однажды заметив, постоянно убеждаюсь в том, что большого интереса вазы у людей, не посвященных в тонкости коллекционирования, не вызывают. К сожалению. Может быть, потому что многим из нас просто не приходилось в жизни видеть по-настоящему красивых ваз?

Мы редко задумываемся над такими вещами. Нас чаще отвлекают проблемы, требующие незамедлительного решения. Но, даже решая и эти проблемы, мы всё равно редко задумываемся над сутью происходящих вещей. А не мешало бы.

Однажды к китайскому мудрецу пришёл немолодой уже человек и начал жаловаться на свою жизнь. Долго жаловался, подробно перечисляя все свои неудачи. Выслушал его мудрец и говорит:

- Хорошо. Давай-ка сделаем вот что.

С этими словами он поставил на огонь три посудины с водой и дал воде закипеть. Затем опустил в кипящую воду морковь. В другую посудину опустил яйцо. В третью — несколько ложечек измельчённого кофе. Через какое-то время мудрец спросил гостя о том, что тот увидел во всём этом.

- Ничего необычного, — ответил гость. — Яйцо и морковь сварились. А кофе растворился в воде…

- Всё это и так, и не так, — возразил ему мудрец. — Морковь, опущенная в кипяток, стала мягче. Яйцо, сварившись в горячей воде, наоборот, затвердело. Так происходит и с людьми, которым приходится проходить через жизненные испытания. Одних они закаляют, делают твёрже и увереннее в себя. Другие смягчаются, ослабевают, опускают руки. Понимаешь?

- Понимаю, — сказал несколько растерянный мужчина. — Ну, а при чём тут кофе?

- О, это самый интересный вопрос! Есть люди, которых испытания не только закаляют, а ещё и дают им новый толчок к тому, чтобы кардинально изменить свою жизнь к лучшему. И знаешь, почему так происходит? Потому что, столкнувшись с трудностями, они не задаются вопросом ''За что мне это?'' Они спрашивают себя: ''С какой целью мне даётся этот шанс?'' Вот и выходит, что даже такие непростые ситуации они умудряются обратить себе на пользу…

Поздравляя сегодняшних именинников и желая им по традиции добра и счастья, я хотел бы всем нам пожелать научиться этому умению — обращать выпадающие на наш век испытания себе на пользу.