Фанаты Кайли Дженнер заподозрили, что модель тайно вышла замуж

Шоу-бизнес

Известная американская модель, бизнесвумен и участница телешоу «Семейство Кардашян» 21-летняя Кайли Дженнер выложила в Instagram видео, в котором похвасталась букетами роз, которые она получила от 26-летнего трэп-исполнителя и продюсера из Хьюстона (штат Техас, США) Трэвиса Скотта.

В подарках от музыканта нет ничего неожиданного — на прошедший день рождения он преподнес девушке Rolls Royce. Но в этот раз фанаты обратили внимание на то, что в подписи к видео молодая мама назвала рэпера мужем.

«Цветы великолепны, спасибо, муженек» (flowers are the best kind thank u hubby), — написала Кайли.

Пользователи сети тут же решили, что селебритиз сыграли тайную свадьбу.

«Дорогая, вы муж и жена, а мы еще этого не знаем?», «Я думаю, что они уже женаты, просто не говорят это общественности», «Тайное рано или поздно становится явным. Наверняка скоро объявят», — написали раздосадованные фанаты.

В то же время появились комментарии одного из инсайдеров, который сообщил, что Кайли очень довольна отношениями с любимым, но становиться женой не спешит.

«У них были разговоры о браке, но, похоже, они не планируют свадьбу. Они заняты заботой о Сторми. Им очень нравится быть родителями. Кайли — отличная мама. Она каждую минуту думает о Сторми и проводит с ней как можно больше времени. Она открыто говорит о желании родить второго ребенка, но она еще не готова. Она хочет, чтобы у Сторми были братья и сестры», — заявил источник.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», младшая сестра Ким Кардашьян — модель и предприниматель Кайли Дженнер — стала самой молодой миллиардершей в мире, заработавшей состояние самостоятельно. Ее фотография попала на обложку американского издания Forbes, посвященного самым богатым женщинам страны.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter