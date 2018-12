На очереди Месси: экс-голкипер «Барселоны» и звезда «ПСЖ» записали крутой трек (фото, видео)

Спорт

Бывший вратарь «Барселоны» Хосе Мануэль Пинто (на фото), завершивший карьеру в 2014 году, нашел новое призвание. 43-летний испанец, еще в 2000 году основавший лейбл Wahin Makinaciones, реализует себя в музыке (его сценический псевдоним — Wahin).

У Пинто есть диплом по специальности музыкальная инженерия и степень магистра в музыкальном продюсировании. Его композиция La Habana стала саундтреком к фильму «Форсаж-8», а как продюсер и аранжировщик в 2016-м он получил латиноамериканское «Грэмми» (такой себе Кубок Либертадорес в музыке, у Шакиры, к примеру, таких 13). Также Пинто написал музыку для документального фильма Take the Ball, Pass the Ball (картина посвящена «Барселоне» Хосепа Гвардиолы). В этом году у Wahin вышел совместный трек с экс-защитником «Барселоны», а ныне звездой «ПСЖ» Дани Алвесом (кстати, самым титулованным футболистом в мировом футболе — 38 трофеев!).

Впрочем, на этом Пинто не намерен останавливаться. Сейчас он работает над треком вместе со своим близким другом — нападающим «Барсы» Лионелем Месси. Кроме того, Пинто и Месси будут вместе принимать участие в создании шоу Cirque du Soleil, которое поедет в мировой тур в 2019 году.

*Лионель Месси и Хосе Мануэль Пинто

Отмечу, что, несмотря на то, что Пинто в 2008—2014 года провел в составе «Барселоны» всего 89 матчей, его послужной список в футболе не может не впечатлять. Голкипер — двукратный победитель Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Он четырежды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Суперкубок страны, дважды — Кубок Испании и один раз — Суперкубок УЕФА. Еще в составе «Сельты» Хосе Мануэль Пинто был признан (в 2006-м) лучшим вратарем Испании.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что трек украинского этноколлектива зазвучал в рекламе бренда Дэвида Бекхэма.

