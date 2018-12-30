«Нерв с ноги пересадили в плечо»: бойцу 72-й бригады в Киеве сделали сложнейшие операции

Здоровье

Обыкновенное чудо

Когда летом 2014 года Максим, который пошел добровольцем в батальон «Донбасс», штурмовал Попасную, ему казалось, что все это похоже на компьютерную игру. Вспомнились «стрелялки», в которые любил играть до войны, и думал во время боя: «Убьют или не убьют? А если убьют — восстановлюсь или нет? Внезапно четко понял, что получу ранение в руку». Так и произошло.

— Сначала почувствовал сильный толчок — и левая рука, которой я придерживал автомат, вдруг повисла, — говорит Максим Сиденко, с которым мы познакомились этой осенью на Светлодарской дуге. — Взглянул на нее и увидел раздробленные кости. Рука висела на лоскуте кожи и кусочке мышц. Я тут же отключился, а в себя пришел, потому что было адски больно. Боец, вместе с которым я выносил раненого, перетянул, как смог, жгут выше раны и помог подняться. Продолжали стрелять. Одна пуля пролетела в 20 сантиметрах от моей головы.

Максим помнит каждую секунду того боя. А когда рассказывает о том, что услышал от врачей, которые принимали его сразу после ранения, мороз идет по коже.

— В больнице Бахмута, куда меня доставили, я время от времени терял сознание, — продолжает парень. — И вдруг доктор говорит: «Придется тебе руку ампутировать, все ткани разорваны…» Я на секунду представил, как это — жить без руки, когда вместо нее будет висеть небольшая культя. Сразу закричал: «Нет!» И стал угрожать врачу: «Если проснусь и не будет руки, возьму гранату, взорву тебя и себя!» Меня успокаивали: мол, тут ничего не поделаешь. «Лучше убей меня!» — кричал. И провалился куда-то.

Когда Максим очнулся после операции, его рука была зафиксирована металлической конструкцией. Отломки костей удалось собрать. Но, как выяснилось позже, кисть не двигалась. Пришлось пересадить с ноги участок нерва длиной 15 сантиметров. А недавно в Институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова Максиму восстановили форму плеча, перенеся со спины часть мышцы на сосудистой ножке.

— Этому парню невероятно повезло, — объясняет заведующий отделом микрососудистой, пластической и восстановительной хирургии Национального института хирургии и трансплантологии доктор медицинских наук, профессор Сергей Галич. — За более чем тридцать лет практики я видел всего два случая, когда при тяжелых травмах плеча не страдали нервный и сосудистый пучки, расположенные в плечевой зоне. Максим мог лишиться руки. Это чудо, что ее сохранили, что после пересадки лучевого нерва начала работать кисть. Мы использовали весь свой опыт и профессионализм, чтобы восстановить контур плеча. Для этого пересадили кожно-мышечный комплекс тканей на питающей его сосудистой ножке, который взяли из мышцы спины парня.

На операцию Максим приехал с передовой. Последние полгода он защищает Украину в составе 72-й механизированной бригады, несмотря на то, что его левая рука работает не в полном объеме, а во время холодов сильно мерзнет.

На Светлодарской дуге несколько месяцев назад Максим признавался, что уже созрел для операции, которая поможет восстановить плечо.

— Я стесняюсь жутких шрамов и того, что у меня нет мышц, — говорит Максим. — Мне всего 23 года, хочется выглядеть нормально.



* Максим стеснялся отсутствия мышцы и страшных рубцов, оставшихся после ранения. Фото автора

Ранение Максим получил 18 июля 2014 года при штурме города Попасная, который тогда был захвачен террористами.

— Когда мы начали отходить с поля боя, увидели троих ребят, которые тащили двух раненых, им нужна была помощь, — рассказывает Максим. — Я рванул к ним. Одному бойцу пуля зашла под сердце и вышла через спину. Пока мы вытаскивали парня, по нам стреляли сепары. И тут меня что-то резко толкнуло в руку. Еще метров 30—40 я с побратимом продолжал нести раненого, но чувствовал: голова кружится, ноги отказывают… Когда пришел в себя, один из бойцов помог мне подняться, и я побежал в сторону наших.

В автобусе, где наши медики оказывали помощь, среди 18 раненых я увидел несколько своих друзей. У всех были тяжелые ранения. Мне ввели обезболивающее, врач наложил выше раны несколько жгутов. Когда он это делал, я его возненавидел: отломки костей терлись друг о друга, было кошмарно больно. Меня доставили в больницу Бахмута.

Проснувшись, не сразу понял, где нахожусь. От локтя до плеча у меня стояла система Илизарова. Рано утром нас срочно перевезли в харьковский госпиталь — появилась информация, что сепары могут напасть на больницу. На четвертый день после ранения я попробовал встать. Меня шатало из стороны в сторону, я держался за стены в коридоре. В тот период в харьковский госпиталь ежедневно привозили по 20—30 раненых. Хирурги оперировали круглосуточно.



* Руку удалось спасти благодаря металлической конструкции, но долгое время рана оставалась открытой

— Когда родные узнали о ранении?

— Мне постоянно звонила мама, но я ей говорил, что стою в наряде. Медсестра, увидев, что меня никто из родных не проведывает, спросила: «Ты маме сообщил о том, что в госпитале?» — «Нет». Она взяла мой телефон и позвонила маме. Был как раз ее день рождения… Мама приехала ко мне в Киев, куда меня перевели спустя несколько дней.

За три месяца кости срослись, остатки мышц закапсулировались, но движения так и не восстановились, пальцы и кисть не работали.

Волонтеры отправили меня на лечение в Словакию, где я три с половиной месяца проходил реабилитацию. Мне сняли аппарат Илизарова. Врачи удивились: почему кисть не сгибается? Невролог из Братиславы решил, что травма была слишком серьезной и нерв может «спать» до полугода. Чтобы его «разбудить», необходимы реабилитация, массажи. В Словакии на все еще открытую рану пересадили кожу с моего бедра.

Когда я вернулся в Украину, мне посоветовали обратиться в Институт нейрохирургии. Там мне вживляли электроды, чтобы вернуть нерву чувствительность. Затем меня прооперировали. Когда открыл после операции глаза, не чувствовал половину ноги… Врач сообщил: «15 сантиметров нерва в руке погибло. Мы взяли нерв из ноги и сделали пересадку».

— Кисть сразу начала работать?

— Уже через полгода я поднимал и опускал ее. Не восстановились только боковые движения. Когда спустя шесть месяцев после операции я приехал к доктору, он удивился такому быстрому прогрессу, но предупредил: левой рукой нельзя поднимать больше двух килограммов. А ведь я, вернувшись из Словакии, начал таскать гири по десять килограммов, отжимался, в общем, готовился к дальнейшей службе. Правда, подтягиваться не получается до сих пор — у меня нет мышцы, которая позволяет это делать. Врач, услышав о моих занятиях, начал ругать меня: «Нельзя. Лучше займись плаванием». Но я хотел только одного: воевать. Пришел в свой военкомат. Там меня назвали инвалидом и отправили домой. Зато в другом военкомате помогли оформиться.



* Так рука парня выглядит сейчас, после микрохирургической операции

— Как к этому отнеслись родители?

— Отец сказал: «Если мы тебя в 2014 году не остановили, то сейчас тем более не отговорим». Мама плакала, умоляла остаться дома. Но я собрал вещи и поехал в Авдеевку, где находился 39-й батальон, в котором в то время воевал мой дядя.

— Рука часто давала о себе знать?

— Стало сложно, когда начались морозы. Нерв простреливал, рука синела. Как только закончился контракт, я демобилизовался. Восемь месяцев был дома. Затем с другом поехал в 34-й батальон, который находился в Песках под Донецким аэропортом. Там мы с Илюхой уничтожили дзот сепаров. Нас хотели даже наградить государственными наградами, но что-то пошло не так…

— В эту ротацию плечо и кисть уже работали лучше?

— Когда бревна тягаю, начинает подергивать руку, а так ничего. После Песок я тоже отдохнул четыре месяца дома. Затем оформился в 72-ю бригаду, которая тогда заходила на Светлодарскую дугу. Постоянно выбираю подразделение, которое идет на фронт. Правда, сейчас от нас до сепаров полтора километра, далековато.

Все врачи, которые лечат или консультируют Максима, удивляются, что он продолжает воевать.

— У этого парня, несмотря на тяжелейшее ранение и контузию тканей, восстановились все структуры, и рука работает практически в полном объеме, — говорит Сергей Галич. — Когда специалисты нашего отделения увидели дефект руки Максима, захотели помочь молодому бойцу. У него ведь вся жизнь впереди. В ходе операции мы иссекли измененные ткани. В итоге образовалась открытая рана размером восемнадцать на девять сантиметров. Ее закрыли кожно-мышечным лоскутом со спины. Чтобы лоскут сохранял форму и прижился, он должен снабжаться кровью, поэтому мы переносим комплекс тканей вместе с сосудом. Наш большой опыт проведения подобных операций позволяет делать такие перемещения даже в самых необычных ситуациях. Уже сейчас, хотя после операции прошло не так много времени, могу сказать, что нам удалось сформировать контур плеча, а рубец будет небольшим.



* Микрососудистый хирург Сергей Галич уверен, что вскоре швы у Максима сгладятся и не будут заметны. Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

— Скажи, ты снова вернешься в подразделение? — спрашиваю Максима.

— Не сразу. Контракт с 72-й бригадой заканчивается 28 декабря 2018 года. Пройду реабилитацию, все заживет, определюсь, какое подразделение идет на передовую, и подпишу новый контракт. Но связывать с армией всю жизнь не собираюсь. Я хочу получить профессию психолога, но это уже в мирное время. Пока в стране идет война, нужно защищать Родину.

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