3 января 2019

В эти праздничные дни в телепередачах крутят такое множество новогодних клипов, что видео, о котором я хочу рассказать, пожалуй, могло пройти мимо вашего внимания. А вот мимо моего — не могло. Речь идёт о ярком многоголосом клипе, в котором детский хор с большим оркестром исполняет рождественскую колядку. Вместе с детьми песню исполняет и ее автор Александр Пономарев, народный артист Украины. Так получилось, что мне с друзьями посчастливилось стать едва ли не первыми слушателями этого произведения, буквально только что написанного и ещё даже до конца не готового для передачи на телеканалы.

Саша с такой неподдельной искренностью рассказывал о том, как эта замечательная песня рождалась, что мы слушали его с замиранием сердца. Все казалось истинной правдой. И то, как мелодия появлялась и словно исчезала. И то, как зажженная перед началом написания коляды лампадка не хотела угасать до тех пор, пока автор трижды (!) не переделывал и до того уже отточенный текст песни. И то, как, глядя на манящий свет вечерней звезды, Саша словно ощущал проникновение в самую душу — откуда-то сверху, ненавязчиво, но при этом легко и сладко — небесной мелодии, соединяющей воедино только что написанные слова…

Слушая этот Сашин рассказ, я верил каждому его слову. Потому что знал, что именно так и происходит рождение чего-то давно выношенного, выстраданного и долгожданного. Слушая этот рассказ, я вспомнил, как много лет назад, вот так же ночью, вдруг появилась идея создания газеты «ФАКТЫ». И я попросил супругу принести листы чистой бумаги, на которых вдруг, моей собственной рукой стремительно нарисованные, начали появляться теперь уже узнаваемые очертания логотипа, верстки полос, названия рубрик… Это было похоже на чудо. Но на самом деле никакого чуда в этом не было. Ибо когда человек, увлечённый новой идеей, давно и страстно живет мыслями о ее осуществлении, то в какой-то момент Боженька словно открывает над его головой канал уже окончательно сформированных мыслей (тонко слепленных из твоих же отрывочных фраз, образов, фрагментов и деталей, которые долгое время накапливались где-то там, в небесных хранилищах) — и даёт короткое, очень короткое время на то, чтобы ты успел все это записать ещё до тех пор, когда канал этот так же внезапно может закрыться…

Саше Пономареву удалось и в этот раз успеть записать прекрасную мелодию ещё до закрытия небесного канала. После чего ему дана была возможность задуть упрямую лампадку, категорически не желающую задуваться до полного окончания талантливой работы… И теперь, каждый раз слушая новую замечательную коляду нашего друга, я понимаю, что ей суждено стать народной. По-настоящему народной. Это когда со временем перед ее исполнением перестанут даже упоминать имя автора. Зато будут петь так же искренне и самозабвенно, как это делал он сам в минуты появления ее на свет Божий…

ЩАСТЯЧКА, ЗДОРОВ"ЯЧКА ДО ВАШОЇ ХАТИ!

МИ ПРИЙШЛИ ДО ВАС СЬОГОДНІ КОЛЯДУВАТИ.

БО МАРІЯ, МАТИ БОЖА, НАРОДИЛА СИНА.

КОЛЯДУЄ РАЗОМ З НАМИ ВСЯ УКРАЇНА…

Кстати, эту изумительно красивую фарфоровую композицию я нашёл на знаменитом «блошином» рынке в центре Вены. Она мне тогда ещё показалась такой… украинской. Да и сейчас такою же кажется, несмотря на своё испанское происхождение. Всем сегодняшним именинникам — добра и счастья. Как всегда, искренне ваш.

