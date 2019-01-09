11 января 2019

Сегодня в православии отмечается память ''мучеников 14 тысяч младенцев, от Ирода в Вифлиеме избиенных''… Этот эпизод новозаветной истории был описан в Евангелии от Матфея. Согласно евангельскому рассказу, волхвы, пришедшие поклониться новорождённому Иисусу, не выполнили просьбу иудейского царя Ирода Великого и не сообщили ему местонахождение младенца. И тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, разгневался и приказал избить (то есть убить, уничтожить) в Вифлееме и его пределах всех младенцев от двух лет и меньше, по времени, которое выведал у волхвов.

Маленькому Иисусу удалось спастись только благодаря бегству святого семейства в Египет. Именно туда его отцу Иосифу повелел отправиться явившийся во сне ангел… В сегодняшней фарфоровой композиции, представленной вашему вниманию, эпизод бегства святого семейства в Египет как раз и запечатлен. И в этом сюжете отражена вся полнота чувств — материнской любви к младенцу, отцовской тревоги — за благополучный исход побега. Даже напряжённый бег ослика, даже порывы ветра, отражённые в развевающихся одеждах героев, — всё это мастерски передано в прекрасном произведении.

Знаете, так совпало, что практически в эти же рождественские дни, только совсем уже в другое время, в 1987 году, лауреатом Нобелевской премии в области литературы стал Иосиф Бродский, замечательный советский поэт, по сути изгнанный из СССР и живший в то время в США. При вручении премии на вопрос, считает он себя русским или американцем, Бродский ответил: ''Я еврей, русский поэт и английский эссеист''. Надо же было такому случиться, что при рождении будущего ''самого несоветского'' поэта Советского Союза родители назвали в честь ''отца всех народов'' Иосифа Виссарионовича Сталина.

Так вот. Есть у Иосифа Бродского короткое стихотворение, которое так и называется ''Бегство в Египет'':

''…погонщик возник неизвестно откуда.

В пустыне, подобранной небом для чуда,

по принципу сходства, случившись

ночлегом,

они жгли костёр. В заметаемой снегом

пещере, своей не предчувствуя роли,

младенец дремал в золотом ореоле

волос, обретавших стремительно навык

свеченья — не только в державе чернявых,

сейчас, но и вправду подобно звезде,

покуда земля существует: везде''.

Сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья.