Фанаты Гитлера: вскрылись данные о подростках, избивавших людей в центре Киева

Подростки, жестоко избивавшие людей у станции метро «Дворец спорта» в Киеве, оказались сторонниками белого национализма, поклонниками Гитлера. Они также причисляют себя к «ультрас» киевского «Динамо». Об этом сообщает сайт «Киев Оперативный».

Напомним, 15 января вечером в Киеве группа школьников зверски избила людей возле станции метро «Дворец спорта». Сначала объектом нападения малолетних хулиганов стал мужчина. Ему наносили удары по голове и в область живота. Следующей пострадавшей стала киевлянка Илона Силенко, которая и опубликовала видео со зверствами банды несовершеннолетних.

Женщина обратилась с заявлением в полицию по факту нападения и попросила помощи у киевлян, которые могут узнать детей на фотографиях.

Журналисты сайта «Киев Оперативный» через социальную сеть Instagram разыскали агрессивных школьников. По информации издания, у большей части из них в никнеймах присутствуют цифры: 1927, 14 и 88.

«Киев Оперативный» приводит значение этих цифр:

«1927 — год основания футбольного клуба «Динамо» (Киев). Они считают себя «ультрас» столичного клуба, хотя более опытные представители этого движения любую причастность указанных лиц к клубу и движению отвергают.

14 — четырнадцать слов идеолога белого национализма Дэвида Лейна: «We must secure the existence of our people and a future for White children» («Мы должны обеспечить существование нашего народа и будущее для белых детей»).

88 — закодированное приветствие Heil Hitler! («Хайль Гитлер!»), поскольку буква H стоит в латинском алфавите восьмой, а также означает 88 заповедей белого человека, написанных Дэвидом Лэйном".

По словам одного из охранников столичного ТРЦ «Гулливер», дети облюбовали ТРЦ и считают его своим домом.

«Они ведут себя здесь так, как им заблагорассудится, и ни полиция, ни родители „этих чокнутых“ не могут угомонить их», — сказал охранник.

Стоит отметить, что на данный момент большинство школьников удалили свои аккаунты, либо же закрыли их.

Белый национализм — вид национализма или паннационализма, который пропагандирует убеждение, что белые люди — раса, и желает развивать и сохранять белую национальную идентичность. Сторонники белого национализма идентифицируют и связывают себя с концепцией «белой нации».

Пользователи Іnstagram считают, что этот инцидент СМИ должны растиражировать, чтобы найти и наказать подростков.

«Треба більше шуму, щоб це підходили ЗМІ. Журналісти швидко підкопають під них і їх батьків, знайдуть інших постраждалих… Якщо й не вдасться посадити цих малолєток, то хоч заставлять вулиці попідмітати, або хоча б вдома посидіти пару років, компенсуючи ущерб постраждалим кругленькою сумою».

«Уже есть все адреса этих малолеток. Скоро будет видео, где они на коленях просят прощения».

«Боже, стыдоба! Мат через мат! Плохой день? Деточка, да у тебя ещё молоко на губах не высохло, а говоришь плохой день! Плохой день для родителей! Что гореть со стыда будут! Где-то самое воспитание?! Мамочки … куда катится мир? Дети стали уже извергами!».

«Читала переписку одну, они все стали менять ники и фото, потому что мол испугались, их ВЕСЬ Киев ищет».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Подольском районе Киева действовала банда подростков, брызгавшая в прохожих слезоточивым газом. Также хулиганов с баллончиками видели на станции метро «Площадь Льва Толстого».

