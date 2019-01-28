Супрун рассказала, как правильно принимать лекарства

Здоровье

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун продолжает просветительскую кампанию и напоминает пациентам, что важно не только грамотно подобрать лекарство, но и правильно принять препарат. До сих пор встречаются случаи, когда таблетки запиваются чаем, кофе, газированной водой, а то и фруктовым соком. Такие комбинации могут не только свести к нулю эффект лекарства, но еще и вызвать неприятные побочные эффекты.

Если в инструкции не указано иное, то запивать лекарства можно только обычной водой. В крайнем случае — еле теплым чаем. «Вода — беспроигрышный вариант. Лучше выпейте полный стакан. Это улучшит усвоение лекарств», — советует и.о. министра.

Все остальные напитки с лекарствами слабо сочетаются. Газированная вода имеет кислую реакцию, а потому вредит усвоению лекарств, особенно тех, что принимаются натощак. Кофе запрещено употреблять одновременно с эфедрином, это грозит чрезмерной стимуляцией сердца. Некоторые препараты могут замедлить распад кофеина, из-за чего в крови будет много и стимулятора, и лекарств. Также однозначно не следует запивать лекарства алкоголем.

Молочные продукты могут помешать усвоению антибиотиков ципрофлаксина или норфлаксина. Молокопродукты можно употреблять лишь через два часа после приема лекарства. Ризедронат для лечения остеопороза взаимодействуют с ионами кальция и железа, то есть не может запиваться ни молоком, ни соком — принимать препарат можно только с водой и натощак.

Напомним, ранее в Миндраве предупредили об опасности приема грейпфрутов и цитрусового сока с рядом лекарств. Фрукты могут вызвать побочные эффекты.

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