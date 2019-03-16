22 марта 2019

Таких коней в нашей коллекции несколько. На первый взгляд, они очень похожи. Но это только на первый взгляд. Один из коней, изготовленный в Валенсии лет на 30 раньше этого, несмотря на такую же, казалось бы, одинаковую композицию, выглядит несколько скромнее, сдержаннее. И убранство у него не столь яркое, и, исполненный в гресе, он кажется даже более живым и естественным. Но этот красавец, безусловно, тоже хорош. Разве не так?

Всякий раз, когда смотрю на этих лошадок, застывших на фоне большого гобелена, привезенного нами из Брюсселя, вспоминаю давнюю удивительную историю. В столице Бельгии мы тогда с нашим маленьким сыном Димочкой (он сейчас уже закончил университет) жили что-то около недели. Ездили на экскурсии, посещали музеи, даже в Ватерлоо сумели вырваться на короткое время.

Но каждый день умудрялись заходить в один и тот же старый-престарый магазин гобеленов, находившийся в ста метрах от знаменитого ''писающего мальчика''. Что-то нас уж очень тянуло именно в этот невзрачный полуподвальный магазин. Хотя вокруг было огромное множество лавок, торгующих гобеленами самых разных мануфактур. Этот магазин был похож на музей. На сотнях висевших на стенах и разложенных на полу гобеленов были изображены сюжеты, от которых глаз невозможно было отрывать… Мы и не отрывали.

А без особо понравившегося нам гобелена (большущего — 5 на 3 метра!), на котором была изображена картина осады старинной французской крепости, вернуться в Киев так и не смогли. Прошли годы. Бельгийский гобелен уже много лет висел на стене нашего дома, пока вдруг мне не пришла в голову идея поставить перед ним двух этих восточных фарфоровых коней — старого и вот этого, помоложе. Каким же было наше изумление, когда мы вдруг увидели такие же изображения этих лошадей — в такой же позе! — на брюссельском гобелене!.. Не перестаю удивляться сюрпризам, которые нам порой подбрасывает жизнь.

Кони эти особенные. И по огромному размеру, и по технике исполнения, и по силе восприятия этих удивительных фарфоровых работ. Среди десятков конных фарфоровых композиций, привезенных нами из многих стран, они выделяются не только своими размерами и красотой ручной работы. А ещё и необычной историей их воссоединения с сюжетом гобелена, на котором они застыли словно в дивном отражении…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А всем вам, друзья мои, хорошего дня.