29 марта 2019

Сегодня, друзья мои, мне очень хотелось рассказать вам о японском празднике Ханами. В Стране восходящего солнца начался этот древний праздник, посвящённый цветению сакуры. Мне приходилось видеть в Киото, как этому радуются доверчивые и искренние, как дети, японцы. Но, поскольку Ханами только начал своё праздничное шествие по японским островам, я решил отложить этот рассказ на какое-то время. Ещё и потому, что очень не хотелось бы отвлекать вашего внимания от потрясающе красивой фигурки маленького самурая, выставленной сегодня в нашей рубрике.

В коллекции у нас много фарфоровых композиций, посвящённых японской тематике. Есть и серии японских женщин — играющих с детьми, готовящихся к чайной церемонии, примеряющих кимоно. Есть целые императорские династии, восседающие на подушках из чистого китайского шёлка. Есть самураи и даже отдельные предметы их военного убранства, созданные из тончайшего фарфора.

Но этот малыш мне нравится едва ли не больше всех других работ. Потому что именно в нем автору удалось передать и историческую достоверность каждой мельчайшей детали одежды настоящего самурая, и даже характер будущего отважного воина… Будет минутка — попробуйте рассмотреть эту работу повнимательнее. А пока я расскажу вам короткую, но весьма поучительную притчу.

Однажды на занятие к известному мастеру, обучавшему маленьких самураев искусству выдержки, пришёл воин, известный всем как задиристый и несносный спорщик, провоцирующий людей на выяснение отношений. Он начал приставать к мастеру, выкрикивая грубые слова, вызывая устроить — тут и сейчас! — рукопашную схватку. А мастер почему-то не отвечал хулигану. И дети не могли этого понять, ведь их учитель был известным воином, способным за несколько минут поставить несчастного забияку на место.

Когда, ничего не добившись, огорченный посетитель, наконец, покинул помещение школы, дети спросили мастера, почему он не отвечал на оскорбления и обиды.

- А вот лучше вы мне скажите: кому принадлежит подарок, который был вам принесён, но вами так и не принят?

- Тому, кто его принёс, — ничего не понимая, хором ответили дети.

- Вот и я так считаю, — сказал учитель. — Ведь это касается и злобы, и ненависти, и гнева. Не приняв их, вы оставляете их тому, кто с ними пришёл. А затем и отправился восвояси…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А всем вам, друзья мои, хорошего дня.