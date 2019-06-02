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Шоу-бизнес

Весь в папу: Регина Тодоренко умилила сеть видео с сыном

19:55 2 июня 2019 83
регина тодоренко
Инф. «ФАКТОВ»

Известная телеведущая Регина Тодоренко записала трогательное видео о том, как ее сын приобщается к миру музыки. Пятимесячному Майклу показали синтезатор, и теперь с помощью мамы он пробует играть свои первые мелодии. Дебютом малыша в музыке стали вариации на тему «К Элизе» Бетховена.

Поклонники Регины и ее мужа Влада Топалова предрекают малышу большое будущее в музыке:

«В такой музыкальной семье малыш обязательно станет суперзвездой, полюбит музыку и танцы и в скором времени займет первое место на «Евровидении»;
«Когда родители — музыканты, попробуй вырасти без любви к музыке»;
«Детки всегда перенимают у родителей их умения и таланты, только лучше все потом делают», — отмечают комментаторы.

Напомним, Регина Тодоренко родила сына 5 декабря 2018 года. Малыша молодые родители предпочитают не показывать открыто ни на семейных фото, ни на видеозаписях.

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