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Весь в папу: Регина Тодоренко умилила сеть видео с сыном
Известная телеведущая Регина Тодоренко записала трогательное видео о том, как ее сын приобщается к миру музыки. Пятимесячному Майклу показали синтезатор, и теперь с помощью мамы он пробует играть свои первые мелодии. Дебютом малыша в музыке стали вариации на тему «К Элизе» Бетховена.
#РегинаМать Так интересно анализировать себя в роли матери: как правильно привить любовь к музыке, а не навязать; как научить получать удовольствие от любимого дела, а не угнетать? Ох… миллиард вопросов одолевает, но помощь родителей, психологов и книг успокаивает) #регинатодоренко
Поклонники Регины и ее мужа Влада Топалова предрекают малышу большое будущее в музыке:
«В такой музыкальной семье малыш обязательно станет суперзвездой, полюбит музыку и танцы и в скором времени займет первое место на «Евровидении»;
«Когда родители — музыканты, попробуй вырасти без любви к музыке»;
«Детки всегда перенимают у родителей их умения и таланты, только лучше все потом делают», — отмечают комментаторы.
Напомним, Регина Тодоренко родила сына 5 декабря 2018 года. Малыша молодые родители предпочитают не показывать открыто ни на семейных фото, ни на видеозаписях.
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