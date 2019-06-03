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Кровавая бойня на островах: жестоко убиты более 150 беззащитных дельфинов
В мае в городе Торсхавн, столице острова Стреймой (Фарерские острова) произошло массовое убийство дельфинов. Об этом пишет Unilad.
Сообщается, что местные жители лишили жизни 130−150 черных дельфинов — «гринд» и 10−20 короткоголовых дельфинов, от чего вода в бухте стала красной от крови.
Рыбаки на лодках загнали стаю дельфинов на мелководье, а после чего начали убивать их. При этом орудием служили специальные копья, которые вонзаются в шею, в район спинного мозга. После этого животные стали истекать кровью, которая наполняет всю бухту.
Отметается, что вытаскивать дельфинов на берег и разделывать их помогают как женщины, так и дети.
Свои действия жители островов объясняют традицией: дескать, в суровом климате региона почти ничего не растет, поэтому они вынуждены убивать дельфинов ради пропитания.
Всего, с начала нынешнего года, на Фарерских островах таким же способом забито уже более 500 дельфинов. По словам местных жителей, они живут в суровом климате, и дельфины дают им пропитание.
После произошедшего зоозащитная организация Blue Planet Society призывает пользователей интернета подписать петицию в защиту дельфинов. Черные и короткоголовые дельфины находятся под охраной в Евросоюзе.
30−70 pilot whales cruelly butchered last night in 5th hunt of the year in the Faroe Islands.— Blue Planet Society (@Seasaver) 27 мая 2019 г.
Please sign here to #StopTheHunt https://t.co/Sa5m5R2ITO
More info: https://t.co/gdG7jWuLW9 pic.twitter.com/lbB0OoAGFM
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», младший научный сотрудник лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов Карадагской научной станции Андрей Артов заявил о том, что ученые постоянно фиксируют на берегах оккупированного Крыма трупы намеренно убитых дельфинов.
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