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Мир

Кровавая бойня на островах: жестоко убиты более 150 беззащитных дельфинов

3:55 3 июня 2019 17
Фарерские острова
Инф. «ФАКТОВ»

В мае в городе Торсхавн, столице острова Стреймой (Фарерские острова) произошло массовое убийство дельфинов. Об этом пишет Unilad.

Сообщается, что местные жители лишили жизни 130−150 черных дельфинов — «гринд» и 10−20 короткоголовых дельфинов, от чего вода в бухте стала красной от крови.

Рыбаки на лодках загнали стаю дельфинов на мелководье, а после чего начали убивать их. При этом орудием служили специальные копья, которые вонзаются в шею, в район спинного мозга. После этого животные стали истекать кровью, которая наполняет всю бухту.

Отметается, что вытаскивать дельфинов на берег и разделывать их помогают как женщины, так и дети.

Свои действия жители островов объясняют традицией: дескать, в суровом климате региона почти ничего не растет, поэтому они вынуждены убивать дельфинов ради пропитания.

Всего, с начала нынешнего года, на Фарерских островах таким же способом забито уже более 500 дельфинов. По словам местных жителей, они живут в суровом климате, и дельфины дают им пропитание.

После произошедшего зоозащитная организация Blue Planet Society призывает пользователей интернета подписать петицию в защиту дельфинов. Черные и короткоголовые дельфины находятся под охраной в Евросоюзе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», младший научный сотрудник лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов Карадагской научной станции Андрей Артов заявил о том, что ученые постоянно фиксируют на берегах оккупированного Крыма трупы намеренно убитых дельфинов.

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