В июле на украинских АЗС может быть дефицит топлива: что произошло

Деньги

За последнюю неделю стоимость бензина и дизтоплива существенно не изменилась, а вот сжиженный газ заметно подорожал. С начала месяца литр автогаза стал дороже в среднем на 20 копеек. В среду, 12 июня, средняя стоимость литра бензина А-95 составляет 30,31 грн, дизельного топлива — 29,81 грн, сжиженного газа — 13,65 грн. Хотя ранее эксперты говорили о том, что горючее может существенно подорожать из-за предполагаемого дефицита.

Напомним, что в апреле Россия ввела ограничения на поставки в Украину нефти и нефтепродуктов. Как тогда заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев, это ответный шаг на предыдущее постановление украинского правительства о расширении списка товаров, запрещенных к ввозу с территории России.

А в начале июня стало известно, что Министерство экономического развития Российской Федерации выдало разрешения на поставки дизельного топлива и сжиженного газа в Украину в июне 2019 года, сократив их на 30−50% по сравнению с майскими объемами. При этом Россия фактически заблокировала транзит нефтепродуктов из Казахстана, предназначенных для поставки в Украину через российскую территорию. Казахстанские компании не получили согласования планов по железнодорожным отгрузкам через территорию РФ на июнь.

В результате в Украине возникла серьезная угроза дефицита дизтоплива и сжиженного газа. О нынешней ситуации с поставками в Украину этих видов топлива «ФАКТАМ» рассказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

- Для начала рассмотрим ситуацию со сжиженным газом. В понедельник, 10 июня, стало известно, что россияне разблокировали транзит топлива из Казахстана. Поэтому напряжение немного спало. С другой стороны, нет хороших новостей по российским ресурсам, там пока все ограничения остаются в силе.

Это почти в два раза сниженный объем привычных поставок автогаза. Вместо 50 тысяч тонн в Украину будет поставляться порядка 30 тысяч тонн. Для нашего рынка это большая нехватка. В июне, скорее всего, не будет каких-то последствий такой ситуации, поскольку есть хорошие запасы, и главным образом благодаря им цена не смогла взлететь так, как это было в мае. Тогда были сформированы хорошие запасы сжиженного газа, соответственно, июнь мы проходим нормально. Но основной вопрос: что будет в июле и в августе? Это месяцы пикового потребления топлива. Ведь остается неопределенность: будут эти ресурсы поступать в Украину или не будут? Это следствие российских санкций. Мы уже не понимаем, что произойдет, и вынуждены ждать, что же скажут в Москве.

По дизельному топливу на июнь ситуация, в принципе, аналогичная: в мае были сформированы очень большие запасы, пришло несколько танкеров, они даже еще не все растаможены, но стоят в портах. Продукта на рынке пока много. Но, опять-таки, урезаны почти в четыре раза объемы поставок из России. А в течение июня основная часть этих запасов будет израсходована. И встает острый вопрос о поставках дизтоплива в июле и августе. Ведь именно это топливо активно используется аграриями в период сбора урожая.

Но самое неприятное в нынешней ситуации, что теперь Россия будет утверждать объемы поставок горючего в Украину каждый месяц. Раньше трейдеры разрешение получали на год, а теперь они сидят и гадают, сколько же им позволят купить в следующем месяце.

Не меньшие проблемы и у морских поставщиков, в первую очередь дизельного топлива. Они не понимают, везти ли им более дорогое дизтопливо танкерами на замену дешевому российскому и смогут ли они его продать, если в следующем месяце объемы поставок из России увеличатся.

Кроме того, обвалились мировые цены на топливо. И получается, что трейдеры сейчас сидят с дорогим майским ресурсом и не могут его продать. Эта ситуация, к сожалению, может стать хронической — в связи с новыми российскими правилами поставок нефтепродуктов. Поэтому основная интрига в том, что будет летом. Насколько я знаю, крупные поставщики все-таки уже изучают варианты контрактования морских поставок.

— А есть какие-то шаги со стороны нашего государства для содействия поставкам нефтепродуктов из других источников, кроме России?

— 15 мая принято постановление о введении санкций на российские товары в ответ на российские апрельские санкции. Документом предусмотрено, что с 1 августа пошлиной будут облагаться все российские товары (кроме критического импорта), в том числе дизтопливо. Но бензин и сжиженный газ почему-то отнесли к критическому импорту, а значит, поставлять эти виды горючего всё равно будет выгоднее из России, чем по морю из других стран.

Согласно постановлению российское дизтопливо будет облагаться двухпроцентной пошлиной. Также устанавливается квота на его поставки в размере 2,5 миллиона тонн на год. По сути, этот объем отвечает текущим поставкам. Но загадочным образом это постановление куда-то исчезло. Его до сих пор не опубликовали, хотя в правительстве подтвердили факт принятия. Остается интрига.

Серьезное влияние на ситуацию постановление все равно не окажет, ведь пошлина небольшая. Но она дает уверенность в том, что альтернативный продукт, который везут по морю, будет более конкурентоспособным, — подытожил Куюн.

Стоит напомнить, что в 2017 году произошел наиболее резкий скачок стоимости сжиженного газа. Он подорожал почти в 1,5 раза — до 17 грн за литр. Такая ситуация была вызвана дефицитом автогаза на заправках.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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