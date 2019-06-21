Общество и люди

«Досадная ошибка»: в «1+1» отреагировали на скандал с переводом сериала «Чернобыль»

В Сети разгорелся скандал из-за некорректного перевода на украинский язык высказывания одной из героинь нашумевшего сериала «Чернобыль», который сейчас показывает канал «1+1». В устах жительницы зоны отчуждения термин «русские» был переведен, как «наши».

В эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ», пресс-служба канала объяснила причины такого перевода: «Телеканал „1+1“ показал сенсационный сериал „Чернобыль“ в прайм-тайм одним из первых среди общенациональных каналов европейских стран, практически сразу после премьеры на HBO. Но поскольку перевод и дубляж на украинский язык проводились в сжатые сроки, действительно имела место досадная ошибка в одном из эпизодов. Мы исправим ее, и покажем в субботу, 22 июня, сериал „Чернобыль“ в повторе с корректным переводом. Мы благодарны бдительным зрителям за то, что обратили внимание на этот момент».

Ранее «ФАКТЫ» опубликовали целый ряд эксклюзивных материалов о непосредственных участниках событий на Чернобыльской АЭС.

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Также «ФАКТЫ» подробно рассказывали о причинах самоубийства профессора Валерия Легасова, который был одним из руководителей ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Читайте в «ФАКТАХ» — интервью с вдовой ликвидатора Василия Игнатенко — Людмилой Игнатенко, чья история любви легла в основу сериала «Чернобыль».

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