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Проливные дожди затопили некоторые районы Шотландии (видео)
Сильные дожди вызвали внезапные наводнения в восточных и центральных районах Шотландии, в том числе в столице Эдинбурге. Об этом пишет Floodlist.
В Шотландской пожарно-спасательной службе сообщили, что во многих районах были активизированы пожарные для защиты общин и имущества, поскольку проливные дожди вызвали повсеместные локальные наводнения.
A man has been filmed sitting on top of a car during floods in Edinburgh. Read more about the flooding in the city https://t.co/Ohfcb1XoeX pic.twitter.com/7tXVV3XXiu— BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) 24 июня 2019 г.
В Эдинбурге из-за подтоплений на дорогах было нарушено движение транспорта. В некоторых районах было приостановлено движение трамваев, поскольку рельсы оказались под водой.
По данным британского Метеорологического бюро, в течение 24 часов до 24 июня в Эдинбурге выпало 44,4 мм осадков.
В Стерлинге, Центральная Шотландия, сильный дождь нанес ущерб нескольким зданиям, включая супермаркет.
Вечером 24 июня были спасены 14 человек, оказавшихся в затопленном здании. Незначительное наводнение также зарегистрировано в городе Кирколди на восточном побережье. Несколько общественных зданий пришлось закрыть.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в понедельник, 24 июня, на город Ульяновск (РФ) обрушились ливень и ветер небывалой силы.
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