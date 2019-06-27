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Мир

Проливные дожди затопили некоторые районы Шотландии (видео)

5:12 27 июня 2019 9
Наводнение в Шотландии
Инф. «ФАКТОВ»

Сильные дожди вызвали внезапные наводнения в восточных и центральных районах Шотландии, в том числе в столице Эдинбурге. Об этом пишет Floodlist.

В Шотландской пожарно-спасательной службе сообщили, что во многих районах были активизированы пожарные для защиты общин и имущества, поскольку проливные дожди вызвали повсеместные локальные наводнения.

В Эдинбурге из-за подтоплений на дорогах было нарушено движение транспорта. В некоторых районах было приостановлено движение трамваев, поскольку рельсы оказались под водой.

По данным британского Метеорологического бюро, в течение 24 часов до 24 июня в Эдинбурге выпало 44,4 мм осадков.

В Стерлинге, Центральная Шотландия, сильный дождь нанес ущерб нескольким зданиям, включая супермаркет.

Вечером 24 июня были спасены 14 человек, оказавшихся в затопленном здании. Незначительное наводнение также зарегистрировано в городе Кирколди на восточном побережье. Несколько общественных зданий пришлось закрыть.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в понедельник, 24 июня, на город Ульяновск (РФ) обрушились ливень и ветер небывалой силы.

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