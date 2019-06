Проливные дожди затопили некоторые районы Шотландии (видео)

Сильные дожди вызвали внезапные наводнения в восточных и центральных районах Шотландии, в том числе в столице Эдинбурге. Об этом пишет Floodlist.

В Шотландской пожарно-спасательной службе сообщили, что во многих районах были активизированы пожарные для защиты общин и имущества, поскольку проливные дожди вызвали повсеместные локальные наводнения.

A man has been filmed sitting on top of a car during floods in Edinburgh. Read more about the flooding in the city https://t.co/Ohfcb1XoeX pic.twitter.com/7tXVV3XXiu