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"Сюрреализм": Климкин под музыку прокомментировал провал его отставки в Раде
Министр иностранных дел Павел Климкин, которого Верховная Рада второй раз не смогла отправить в отставку, под музыку прокомментировал неудачное голосование народных депутатов.
«Верховная Рада снова не дала справиться с голосованием в поддержку моей отставки. Слушаю музыку. Забавно, как Hotel California старых-добрых Eagles перекликается с нашим сюрреализмом. „You can check out anytime you like, but you can never leave …“ („Вы можете выписаться в любое время, но никогда не сможете уйти…“). Ну, а я в отпуске», — написал министр в Facebook.
Напомним, отставка Климкина рассматривалась по инициативе президента Владимира Зеленского, который хотел видеть на этом посту Вадима Пристайко, отвечающего в президентском офисе за вопросы внешней политики.
Вопрос об отставке главы МИДа остро встал после скандального ответа Климкина на ноту внешнеполитического ведомства России об освобождении захваченных украинских моряков.
Ранее Зеленский уже предлагал уволить Климкина, а вместе с ним генпрокурора Юрия Луценко и главу СБУ Василия Грицака. В поддержку этих инициатив не нашлось голосов.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...