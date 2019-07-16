18 июля 2019

Много раз бывал в итальянской столице. И объездил весь Рим, как мне казалось, вдоль и поперёк. Но лишь несколько лет назад во время интереснейшей экскурсии услышал историю создания императором Нероном Золотого дома (Domus Aurea) — огромной императорской резиденции, которую по масштабу можно сравнить разве что с Запретным городом в столице Китая — Пекине. И эта история меня потрясла.

Гигантский дворцово-парковый комплекс был спроектирован по указанию Нерона выдающимися архитекторами того времени Севером и Целером. Нерон давно уже мечтал о строительстве величайшего в истории Рима дворца. Но размаху его мечтаний мешала плотная и беспорядочная застройка центральной части Рима. И тогда Нерону, как пишут историки, ''совершенно случайно'' помог невероятной силы пожар, случившийся ровно 1995 лет назад, 18 июля 64 года.

Таких пожаров Рим не знал ни до, ни после. Возникший одновременно в разных районах города огонь бушевал почти пять дней, разрушая дома и унося тысячи человеческих жизней. В то же время, по утверждению очевидцев, сам Нерон, наблюдая за огненной стихией с высоты одного из знаменитых римских холмов, облачившись в театральный костюм, играл на лире и декламировал поэму о гибели Трои, сочиненную им самим накануне.

Построенный в короткие сроки на месте небывалого по площади пепелища Золотой дом представлял собой дворец в форме пассажа, вокруг которого были разбиты сады, посеяны луга и вырыты пруды. Дворец был украшен множеством драгоценных камней, а купол покрыт позолотой. Это решение было достаточно дерзким, поскольку в те времена золотом можно было покрывать только культовые постройки. Но разве кто-либо посмел бы ослушаться императора?! Тем более, что над всем этим дворцовым комплексом, до неузнаваемости изменившим внешний вид города, возвышалась 36-метровое скульптурное изображение самого Нерона.

В залах для пиршеств из специальных люков в потолке на пирующих сыпались лепестки цветов и проливались благовония. Весь центральный зал был подвижным, чтобы поворачиваться вместе с небесным куполом. В термах для купания вода была солёная, как в море, и серная, как в целебных источниках. Такого богатства и роскоши даже Риму видеть ещё не приходилось.

Правда, просуществовал Золотой дом недолго. После прихода к власти представителей рода Флавиев, решивших не заканчивать до конца задуманное Нероном строительство, Золотой дом позднее после нескольких пожаров был разрушен, территорию дворцово-паркового ансамбля разровняли, пруды засыпали землёй… На месте Золотого дома были со временем воздвигнуты строения, наверняка хорошо знакомые тем, кто бывал в Риме уже в наше время: Колизей, Римский форум, Термы Траяна, Триумфальная арка Тита и Базилика Максенция и Константина. Кстати, подземные остатки нероновского дворца были в начале нынешнего века отреставрированы и даже открыты для посещений. Так что во время поездки в Рим всё это можно ещё и увидеть.

Сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. Как всегда, искренне ваш.