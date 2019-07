В Великобритании назвали самую популярную песню века (видео)

Шоу-бизнес

В Великобритании компания по лицензированию музыки PPL назвала песню, которая чаще всего звучала на британском радио. Об этом сообщает издание Billboard.

Самой популярной оказались композиция Chasing Cars группы Snow Patrol (на фото). Отмечается, что трек занял шестое место в официальном чарте синглов Великобритании и оставался в топ-75 в течение 94 недель. В этом году его признали 14-м самым продаваемым синглом.

Фронтмен коллектива Гари Лайтбоди объяснил популярность песни тем, что она эмоциональная и простая.

«Больше всего я ценю то, как она объединяет аудиторию. Это прекрасный момент каждый раз, когда ты играешь ее», — пояснил музыкант.

Песня Chasing Cars оставалась в британских чартах более трех лет. Она обогнала такие композиции, как I Gotta Feeling группы Black Eyed Peas и Happy исполнителя Фарелла. Кроме того, трек c четвертого студийного альбомы группы Eyes Open звучал в сериалах «Анатомия страсти», «Холм одного дерева» и фильме «Притворись моей женой».

Как известно, в декабре музыкальные критики газеты The Guardian выбрали 100 лучших песен 2018 года. Первое место в списке занял трек This Is America американского рэпера Дональда Гловера, выступающего под псевдонимом Childish Gambino.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», выпущенная в 2017 году песня Havana американской певицы кубинского происхождения Камилы Кабельо за прошлый год стала самым успешным синглом. Такое сообщение распространила Международная федерация звукозаписи (IFPI).

