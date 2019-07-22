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Российский телеканал вырезал из голливудского боевика забористую фразу об украинцах (видео)
В понедельник, 22 июля, радиостанция «Говорит Москва» сообщила о том, что российский телеканал СТС подверг цензуре популярный голливудский боевик «Ограбление по-итальянски» (The Italian Job) с Марком Уолбергом, Джейсоном Стэтэмом и Шарлиз Терон в главных ролях. Фильм является ремейком одноименной британской картины 1969 года.
Из российского телеэфира решили убрать не обнаженку или какую-нибудь жестокую сцену. Речь не идет также о пропаганде гомосексуализма или наркотиков, что с недавних пор запрещено российским законодательством. Руководство СТС смутила одна-единственная фраза, сказанная персонажем по кличке Тощий Пит.
Он по телефону разговаривает с главным героем картины Чарли Крокером (Марк Уолберг). И в оригинале произносит такие слова: «If there's one thing I know, it's never to mess with mother nature, mother in-laws and, mother freaking Ukrainians». В различных версиях перевода фильма на русский язык она звучит чаще всего так: «Если что-то я и знаю, так это то, что нельзя переть против матери природы, тещи и долбаных украинцев».
В версии СТС, показанной вечером 16 июля, Тощий Пит оказался лаконичен: «Я уяснил давно — нельзя переть против природы, против тещи». Затем фраза обрывается и начинает говорить Чарли Крокер.
СТС пока не комментирует данную ситуацию.
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