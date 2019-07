Песня никому не известного рэпера побила рекорд знаменитого хита Despacito (видео)

Шоу-бизнес

Песня Old Town Road бьет один рекорд за другим в американских чартах. В конце июля она обошла знаменитые хиты Despacito Луиса Фонси и One Sweet Day Мэрайи Кэри, которые удерживали в разные годы первое место в чартах журнала Billboard на протяжении 16 недель подряд. Old Town Road возглавляет его уже 17 недель кряду!

Примечательно то, что записал ее ранее никому не известный рэпер Lil Nas X. Настоящее имя певца Монтеро Ламар Хилл. Ему всего 20 лет. Он родом из Джорджии. Осенью прошлого года парень купил за 30 долларов минусовку в интернете, сделал свою аранжировку и сочинил текст к получившейся у него мелодии. В октябре он презентовал Old Town Road на популярной в США социальной платформе TikTok.

Она произвела фурор. Десятки тысяч пользователей TikTok бросились записывать собственные «каверы» с помощью веб-камер. При этом они исполняли песню, надев ковбойские шляпы и сапоги. Это было похоже на всеобщее помешательство. Радиостанции не могли обойти феномен стороной. Так началось завоевание Америки и не только ее.

Только за последнюю неделю Old Town Road на стриминговых платформах скачали 72,5 миллиона раз. А Монтеро Хилл превратился из бросившего университет шалопая в звезду рэпа Lil Nas X. Он подписал контракт с Columbia Records.

Был снят дорогущий видеоклип, в котором сыграли известный комик Крис Рок, диджей Дипло, рэперы Винс Стейплс и Рико Нэсти, а также звезда кантри Билли Рэй Сайрус, отец Майли Сайрус. На момент публикации клип набрал более 242 миллионов просмотров.

Мэрайя Кэри поздравила Монтеро Хилла в Twitter с успехом. «Мои любовь и поздравления Lil Nas X, побившему один из самых долгоиграющих рекордов в музыкальной истории!», — написала знаменитая певица.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что хит «Богемская рапсодия» британской группы Queen собрал на YouTube более миллиарда просмотров.

