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Шоу-бизнес

В прозрачной маечке: внучка Софии Ротару показала, как тренируется (фото)

9:53 4 сентября 2019 207
Евдокименко
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Внучка знаменитой украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко, которая уехала учиться в США, показала, как работает над стройной фигурой в зале.

Так, в сториз Соня опубликовала кадр, сделанный на фоне гантелей и тренажеров.

Евдокименко

Как видим, модель и певица даже в зал приходит с мейком. А для тренировки девушка выбрала короткие шорты и прозрачную майку черного цвета.

Напомним, что Соне 18 лет. Она считается одной из самых завидных невест в Украине. Девушка долгое время училась в Лондоне, работала моделью, записала две песни под псевдонимом Sofia Eve.

Сейчас София стала студенткой Новой школы дизайна Парсонс (Parsons The New School For Design) — очень престижного и дорогого заведения.

Кстати, ранее Настя Каменских показала, как тренируется.

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