- 10:07 Нардеп от "Слуги народа" влипла в скандал из-за интимной переписки в Раде: появилась ее реакция
- 10:00 Направляются в Киев: из колонии на Львовщине сбежали преступники
- 09:53 В прозрачной маечке: внучка Софии Ротару показала, как тренируется
- 09:53 Тимошенко — "за", Вакарчук — жестко "против": в сети указали на то, кто в Раде дружит с Зеленским
- 09:36 Евро-2012 – для Украины, сало и горилка — для Берлускони: Григорию Суркису исполнилось 70 лет
- 09:29 Такой вот "Крымнаш": "Русскую общину" в Севастополе решили выставить на улицу
- 09:27 Репрессии, а не свобода: в Болгарии указали России на ее место в борьбе с нацизмом
- 09:21 Хабиб — Порье: онлайн трансляция боя UFC за титул чемпиона мира
- 09:16 Запашный перенес экстренную операцию в Германии
- 09:08 Сильвестра Сталлоне привело в восторг видео с собакой, которая тренируется по методу Рокки Бальбоа
- 08:44 Под присмотром полиции: в сети показали видео обычной школьной линейки в России
- 08:29 Принца Гарри поймали на лжи: соцсети возмутила очередная «лицемерная» речь внука королевы
В прозрачной маечке: внучка Софии Ротару показала, как тренируется (фото)
Внучка знаменитой украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко, которая уехала учиться в США, показала, как работает над стройной фигурой в зале.
Так, в сториз Соня опубликовала кадр, сделанный на фоне гантелей и тренажеров.
Как видим, модель и певица даже в зал приходит с мейком. А для тренировки девушка выбрала короткие шорты и прозрачную майку черного цвета.
Напомним, что Соне 18 лет. Она считается одной из самых завидных невест в Украине. Девушка долгое время училась в Лондоне, работала моделью, записала две песни под псевдонимом Sofia Eve.
Сейчас София стала студенткой Новой школы дизайна Парсонс (Parsons The New School For Design) — очень престижного и дорогого заведения.
Кстати, ранее Настя Каменских показала, как тренируется.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.