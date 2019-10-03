История современности

— Еще два года назад старинная киевская церковь Спаса на Берестове находилась в удручающем состоянии, — говорит начальник отдела Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Алина Кондратюк. — Во время дождей и таяния снега ее фундаменты сильно подмокали, своды протекали, влага просачивалась через растрескавшиеся рамы окон. Злоумышленники периодически воровали куски медной кровли, что еще больше усиливало попадание разрушительной влаги внутрь церкви. От этого прежде всего страдала настенная живопись храма. Чему тут удивляться, если последняя масштабная реставрация церкви проводилась в начале 1970 годов — почти полвека назад. После этого выполнялись лишь самые неотложные работы. Из-за проблемного состояния храма двадцать лет назад пришлось закрыть его для посетителей. Наш заповедник, в ведении которого находится церковь Спаса на Берестове, не имеет финансовых возможностей, чтобы привести храм в порядок. Проблема могла еще долго оставаться нерешенной, если бы не отозвался меценат Вячеслав Москалевский. Он интересуется историей Киева, хотел помочь с реставрацией старинных валов Киевской крепости, вел переговоры об этом с руководством музея «Київська фортеця». Видимо, из-за того, что один из участков валов вплотную подступает к церкви Спаса на Берестове, Вячеславу Александровичу понадобилось пообщаться с начальником научно-реставрационных и восстановительных работ нашего заповедника Анатолием Овчаром. Результатом этого стало то, что меценат вызвался выделить средства на комплексную реставрацию нашего храма. Ее проведение заняло больше двух лет, и вот состоялось торжественное открытие отреставрированной церкви Спаса на Берестове. Как сообщали ранее «ФАКТЫ», украинские ученые, исследовав территорию, прилегающую к старинной церкви Спаса на Берестове, опровергли одну из легенд о князе Владимире.

«Мы нашли поселение, которому уже три тысячи лет»

— То, что в ходе реставрации храма на прилегающей к нему территории проводился большой комплекс земельных работ, позволило ученым выполнить археологические изыскания, которые принесли сенсационные результаты, — вступает в разговор начальник отдела Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Константин Крайний. — Работа была организована так: строители делали систему защиты фундаментов церкви от намокания (создавали так называемый глиняный замок), прокладывали коммуникации, а ученые вели на месте этих работ археологические надзор и исследования.

— Мы нашли остатки постройки, тарную и кухонную посуду из глины, бронзовые бляшку и подвеску, которые относятся к раннему железному веку, к чернолесской культуре, — говорит заведующий сектором археологии заповедника Сергей Тараненко. — Этого материала достаточно, чтобы уверенно утверждать: здесь три тысячи лет назад находилось стационарное поселение. Важный момент: оно является чуть ли не самым северным известным науке местом обитания людей чернолесской культуры. Ее представители не знали гончарного круга — они просто лепили из глины кувшины и другую посуду.

Вторым по значению результатом археологических исследований стала проверка версии о том, что упомянутая в летописи загородная резиденция киевских князей находилась возле церкви Спаса на Берестове. Основал резиденцию князь Владимир Креститель, а затем ею пользовались несколько поколений его потомков. В летописи сказано, что она располагалась в селе Берестово. Существует гипотеза, что сохранившийся до наших дней храм Спаса на Берестове был построен в этом селе. Земельные работы, проводившиеся возле его стен в 2018—2019 годах, позволили нам совместно с коллегами из Института археологии НАН Украины проверить эту гипотезу.

— Вы сказали, что резиденция князей была за городом. Но ведь церковь Спаса на Берестове находится недалеко от центра Киева — на респектабельном Печерске. В княжеские времена этот район был за пределами города?

— Да. Это обстоятельство было одним из аргументов в пользу версии о том, что князь Владимир основал резиденцию в селе Берестово. Там была построена сначала деревянная церковь Святых Апостолов, а в XI веке возник Спасский монастырь. Существует гипотеза, что нынешняя церковь Спаса на Берестове была его частью. Такая версия выглядит очень привлекательно, однако мы ее, увы, опровергли: культурных слоев X—XI вв. еков (на их рубеже жил князь Владимир Креститель. — Авт.) на территории церкви Спаса на Берестове не оказалось. Тут уж ничего не поделаешь, земля, как говорится, не врет. Если бы летописное Берестово находилось здесь, то под землей сохранились бы остатки построек либо любые другие объекты хозяйственной деятельности. Получается, ученым еще предстоит выяснить, где размещалась загородная резиденция князя Владимира.

— Когда же была построена церковь Спаса на Берестове?

— В XII веке, скорее всего, во времена князя Владимира Мономаха, — отвечает Константин Крайний. — Наши археологи нашли значительное количество предметов того времени: фрагменты женских браслетов, пряслица, оберег в виде волчьего клыка, замок, изготовленный на севере Киевской Руси — в Псковском или Новгородском княжествах.

Церковь Спаса на Берестове была родовой усыпальницей одной из ветвей Рюриковичей — потомков князя Киевского Владимира Мономаха. Из летописей мы знаем, что здесь были похоронены его дети, в том числе Юрий Долгорукий, основавший Москву.

— Удалось найти его останки?

— Нет. Хотя их настойчиво искали в начале прошлого века, а затем в 1947 году, когда отмечалось 800-летие Москвы. Советская власть тогда установила внутри церкви памятник Юрию Долгорукому в виде погребального саркофага. Во время нынешней реставрации его оттуда убрали.

На территории вокруг церкви Спаса на Берестове более 400 лет существовало кладбище. Здесь археологи находили захоронения, расположенные в пять слоев друг над другом. Среди обнаруженных прежде останков есть несколько скелетов, относящихся к временам Киевской Руси. Тот из них, который, скорее всего, принадлежал кому-то из членов княжеской семьи, оказался женским. Вероятно, это скелет дочери Владимира Мономаха Евфимии. Что же касается Юрия Долгорукого, то следует отметить, что он два года был князем Киевским, умер в Киеве, поэтому его вполне могли похоронить в Софии Киевской. А раз местом погребения стала загородная церковь Спаса на Берестове, то это может свидетельствовать о том, что киевляне не очень-то любили этого князя.

За два года отреставрированы своды, стены, полы храма, заменены коммуникации, благоустроена прилегающая территория

— Церковь Спаса на Берестове сохранилась в первозданном виде?

— Нет, большая ее часть до наших дней не уцелела. Церковь была частично разрушена еще во времена Киевской Руси в XIII веке. Точная причина этого неизвестна. По одной из версий, храм сильно пострадал от землетрясения 1230 года. Согласно летописям, тогда в Киеве было повреждено много зданий. Например, стены главного храма Киево-Печерской лавры — Успенского собора — треснули в четырех местах. По другой версии, церковь Спаса на Берестове разрушили монгольские орды, захватившие Киев в декабре 1240 года. А плинфу (кирпичи) забрали местные жители для различных построек. Но все же часть этого храма уцелела. В первой половине XVII столетия при митрополите Петре Могиле к ней пристроили новую часть. Ее интерьеры расписали, провели освящение, и церковь стала действующей. В XIX веке к ней пристроили колокольню в стиле классицизма. Так и сформировался нынешний вид церкви.

«Под слоем масляной живописи XVII века могут находиться пока еще не известные нам фрески времен Киевской Руси»

— В ходе завершившейся реставрации обновлена трассировка фундаментов на сохранившейся части храма — для наглядности их обозначили каменной кладкой, — говорит Алина Кондратюк. — Благодаря трассировке видно, какие размеры и форму церковь имела во времена Киевской Руси. Кроме того, на участке, на котором располагалась разрушенная часть храма, создан первоклассный газон. Чтобы люди могли по нему ходить и при этом не вытаптывать траву, здесь рядами разместили гранитные квадраты. Расстояние между ними равно длине человеческого шага.

На прилегающей к храму территории выполнена гидроизоляция, проложены новые коммуникации. Поскольку их много, здесь нельзя высаживать деревья. Поэтому на территории уложили массивные каменные плиты. На стыках между ними установили подсветку. Кроме того, в вечернее время территория будет освещаться светильниками, установленными на металлических мачтах. Наконец-то церковь и прилегающая территория оснащены видеонаблюдением, оборудован пост охраны.

— Какие работы проведены внутри храма?

— Отреставрированы своды, стены, окна, полы, заменены системы электроснабжения и отопления. Однако еще необходимо выполнить реставрацию настенной живописи. Для этого нам нужно пройти государственную экспертизу — доказать, что квалификация наших специалистов позволяет справиться с этой работой. Ну и, конечно, найти для ее выполнения источник финансирования.

Теперь предстоит отреставрировать старинную живопись внутри церкви

— В храме сохранились росписи времен Киевской Руси?

— Фреска, на которой изображено, как апостолы ловят рыбу на Тивериадском озере. Ее обнаружили во время реставрации церкви в 1970-е годы. Она находилась под слоем масляной живописи XVII века. Чтобы раскрыть фреску и при этом сохранить укрывавшую ее масляную живопись, ученые разработали уникальную технологию. Она позволила снять красочный слой XVII столетия, не уничтожая его. Правда, тогда была раскрыта не вся фреска, а лишь 20 квадратных метров из 80. Так в 1970-е решила комиссия Госстроя Украинской ССР.

— Под масляной живописью XVII века сохранились еще какие-либо фрески?

— Вполне возможно. Чтобы это проверить, предстоит выполнить специальные исследования. Думаю, этой работой займутся уже специалисты будущих поколений.

— Одним из результатов завершившегося первого этапа реставрации стало то, что после почти двадцатилетнего перерыва возобновился доступ посетителей в церковь Спаса на Берестове, — подчеркнул Константин Крайний. — Они смогут осмотреть размещенную в храме выставку археологических находок «Три тисячи років історії», сделанных за минувший год в ходе проведения инженерных работ на территории, прилегающей к храму.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», возле Софийского собора археологи обнаружили загадочное сооружение времен Киевской Руси, а под Полтавой дорожники случайно разрыли древние скифские курганы.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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