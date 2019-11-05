Незабываемая «днюха»: Джастин Трюдо и звезды НХЛ поздравили мальчика, о котором «забыли» друзья

Мир

Джейсон Фостер, отец 11-летнего мальчика из Канады Кейда, написал в воскресенье в Twitter горький пост о том, что друзья сына забыли поздравить его с днем рождения, отчего он очень расстроился. Об этом пишет BBC.

«Прошу друзей по Твиттеру проявить к нему немного любви», — написал Джейсон.

My son Kade had his 11th birthday party last night. None of his invited friends came. That hurt. I’m asking my Twitter friends to show him some love today. If you have a minute, please send him a birthday wish. @Marner93 @91Tavares @MapleLeafs #LeafsForever pic.twitter.com/kn0vP1l6z8 — Jason Foster (@NLWildlife) 3 ноября 2019 г.

Его твит перепостили 18 тысяч раз, при этом он собрал 100 тысяч лайков.

На призыв родителя с радостью откликнулись тысячи людей, среди которых были знаменитый комедийный актер Бен Стиллер, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и известные в Канаде хоккеисты — такие, как Митч Марнер и Джон Таварес из команды «Торонто Мейпл Лифс».

Happy 11th Birthday Kade! All your friends on the team look forward to celebrating with you. I’m hearing it’s going to be quite the surprise. @Marner93 @MapleLeafs https://t.co/knidhCar7G — John Tavares (@91Tavares) 3 ноября 2019 г.

Обрадованный отец поблагодарил всех поздравивших его сына с днем рождения, опубликовав фото мальчика в форме «Торонто» и написав, что его сын «никогда не забудет этот день».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский певец Филипп Киркоров необычно, но при этом трогательно поздравил украинскую певицу Ани Лорак с днем рождения.

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