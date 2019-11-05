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Незабываемая «днюха»: Джастин Трюдо и звезды НХЛ поздравили мальчика, о котором «забыли» друзья

1:55 5 ноября 2019 23
Фостер
Инф. «ФАКТОВ»

Джейсон Фостер, отец 11-летнего мальчика из Канады Кейда, написал в воскресенье в Twitter горький пост о том, что друзья сына забыли поздравить его с днем рождения, отчего он очень расстроился. Об этом пишет BBC.

«Прошу друзей по Твиттеру проявить к нему немного любви», — написал Джейсон.

Его твит перепостили 18 тысяч раз, при этом он собрал 100 тысяч лайков.

На призыв родителя с радостью откликнулись тысячи людей, среди которых были знаменитый комедийный актер Бен Стиллер, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и известные в Канаде хоккеисты — такие, как Митч Марнер и Джон Таварес из команды «Торонто Мейпл Лифс».

Обрадованный отец поблагодарил всех поздравивших его сына с днем рождения, опубликовав фото мальчика в форме «Торонто» и написав, что его сын «никогда не забудет этот день».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский певец Филипп Киркоров необычно, но при этом трогательно поздравил украинскую певицу Ани Лорак с днем рождения.

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