Незабываемая «днюха»: Джастин Трюдо и звезды НХЛ поздравили мальчика, о котором «забыли» друзья

Джейсон Фостер, отец 11-летнего мальчика из Канады Кейда, написал в воскресенье в Twitter горький пост о том, что друзья сына забыли поздравить его с днем рождения, отчего он очень расстроился. Об этом пишет BBC.

«Прошу друзей по Твиттеру проявить к нему немного любви», — написал Джейсон.

My son Kade had his 11th birthday party last night. None of his invited friends came. That hurt. I’m asking my Twitter friends to show him some love today. If you have a minute, please send him a birthday wish. @Marner93 @91Tavares @MapleLeafs #LeafsForever pic.twitter.com/kn0vP1l6z8