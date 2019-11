"Выпусти их на волю": Селену Гомес раскритиковали за платье, слишком тесное в груди

Шоу-бизнес

На состоявшейся на днях в Лос-Анджелесе церемонии награждения премии American Music Awards 2019 было замечено множество звезд, среди которых одной из наиболее ярких стала Селена Гомес.

Для гостей церемонии девушка исполнила два новых хита — Lose You to Love Me и Look at Her Now, которые ранее посвятила своему бывшему возлюбленному Джастину Биберу.

Но большинство зрителей привлекли не песни, а наряд певицы: она выбрала шелковое мини-платье Versace лаймового цвета, который дополнила элегантным массивным бриллиантовым колье и классическими лодочками в тон наряду. В макияже Селена сделала ставку на теплые коричневые тона.

При этом большинство зрителей отметили необычность именно основного наряда, который подчеркивал ее аппетитные формы.

Часть пользователей отметили, что Селена в этом образе выглядит очень секси, другие же поклонники посчитали, что фасон (и размер!) платья звезда явно выбрала неудачный — оно явно узковато в районе груди. По мнению фанатов, бюст Селены так и норовил «выпрыгнуть» наружу, и имел «ужасно сдавленный» вид.

При этом поклонники Селены пустились в размышления о том, был ли такой наряд ошибкой стилистов или предназначался для того, чтобы привлекать взгляды аудитории. Если верно второе предположение, то затея явно удалась.

В то же время во второй половине вечера певица «сбросила зеленую кожу» и облачилась в другие наряды.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Селена Гомес является одной из самых популярных звезд в Instagram, где ее посты набирают миллионы просмотров — в том числе и по причине ее отношений с бывшим возлюбленным Джастином Бибером.

