Эксперт назвал очередным «пшиком» легализацию казино без международной стандартизации

Деньги

Механизм лицензирования игрового оборудования по международным стандартам не прописан во всех законопроектах о легализации игорного бизнеса, кроме проекта закона № 2285−2. Без этого нивелируется весь смысл легализации азартных игр. Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил политический эксперт Кирилл Молчанов.

«Легализация казино без международной стандартизации станет лишь очередным „пшиком“. В таком случае мы получим лишь „псевдо-реформу“ в стиле Петра Порошенко, на которые уже насмотрелись за прошедшие 5 лет. А вместо прозрачного и регулируемого рынка игровых услуг, мы получим хаос. Интересно, что из всех альтернативных законопроектов этот момент учтен только в проекте закона № 2285−2. Только в нем внятно прописано лицензирование оборудования именно по международным стандартам. Все остальные этот момент игнорируют», — отметил политолог.

По его словам, лицензирование по международным стандартам позволит избежать манипуляций с выигрышами со стороны игровых клубов и защитить игроков от обмана, поскольку владельцы оборудования не смогут его перенастраивать.

«Эта старая практика применялась еще до запрета азартных игр в 2009 году. Работало тогда это так: открывается игровая точка с автоматами и владелец настраивает их на частую выдачу выигрыша. За короткий срок набивает себе „публику“, которая бежит туда, потому что там „выдает“. Когда постоянных клиентов становится достаточно, владелец перенастраивает автомат и тот перестает „выдавать“, а клиенты в надежде сорвать куш продолжают в него закидывать деньги. То есть, без лицензирования, от „честной игры“ не остается даже названия», — объяснил Молчанов.

Кроме того, как считает эксперт, без лицензирования, в страну хлынет неограниченное количество старого игрового оборудования, с которым подобные операции делать гораздо проще.

«В основном законопроекте (предложенном Кабмином. — Авт.) имеются и другие косяки. Например, в нем нет проведения открытого конкурса в состав контролирующей Комиссии по азартным играм. То есть кто туда попадет, по чьим квотам, чьи интересы будет отстаивать — решительно не ясно. Хотя вопрос „кто будет проверять и контролировать игровые точки?“ — один из основных. Если туда попадут „мутные“ люди, то и результат будет соответствующий. Этого положения также нет и в остальных проектах закона, кроме № 2285−2», — отметил политолог.

Молчанов подчеркнул, что в этом проекте закона также предлагается ввести должность инспектора, который будет заниматься непосредственными проверками казино и игровых клубов.

«Кроме всего вышеперечисленного, в этой редакции закона также прописан механизм блокировки нелегальных онлайн-казино, которых в сети работает с избытком. В онлайне сейчас в азартных играх крутится денег никак не меньше, чем в уличных точках. Но складывается такое ощущение, что этой сферы принципе не существует, поскольку в других законопроектах ее просто проигнорировали», — отметил Кирилл Молчанов.

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