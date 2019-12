Пошла кровь изо рта: в США трагически умер молодой рэпер

Происшествия

В американском городе Чикаго, где недавно побывал украинский боксер Александр Усик, в воскресенье произошла трагедия: в аэропорту на 22-м году жизни умер рэпер Juice WRLD, настоящее имя которого Джаред Хиггинс (Jarad Anthony Higgins).

Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как пишет издание, после рейса из Калифорнии у певца заметили кровотечение изо рта, после чего его увезли на скорой.

Он находился в сознании, когда его доставили в больницу, однако вскоре врачи объявили о смерти рэпера. Точная причина гибели пока не сообщается.

Juice Wrld стал известен в 2018 году, когда вышла песня Lucid Dreams, занявшая первые строчки в хит-парадах. В чарте Billboard Hot 100 она заняла второе место. Другая его песня All Girls Are the Same стала хитом после того, как хип-хоп исполнитель Lil Yachty выпустил ее ремикс. Успех сингла привлек внимание лейбла Interscope Records, который подписал с Джарадом многомиллионный контракт.

Сценический псевдоним Хиггинса был вдохновлен игрой хип-хоп исполнителя Тупака Шакура в фильме «Авторитет» (англ. Juice) 1992 года.

