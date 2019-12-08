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Пошла кровь изо рта: в США трагически умер молодой рэпер
В американском городе Чикаго, где недавно побывал украинский боксер Александр Усик, в воскресенье произошла трагедия: в аэропорту на 22-м году жизни умер рэпер Juice WRLD, настоящее имя которого Джаред Хиггинс (Jarad Anthony Higgins).
Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Как пишет издание, после рейса из Калифорнии у певца заметили кровотечение изо рта, после чего его увезли на скорой.
Он находился в сознании, когда его доставили в больницу, однако вскоре врачи объявили о смерти рэпера. Точная причина гибели пока не сообщается.
Juice Wrld стал известен в 2018 году, когда вышла песня Lucid Dreams, занявшая первые строчки в хит-парадах. В чарте Billboard Hot 100 она заняла второе место. Другая его песня All Girls Are the Same стала хитом после того, как хип-хоп исполнитель Lil Yachty выпустил ее ремикс. Успех сингла привлек внимание лейбла Interscope Records, который подписал с Джарадом многомиллионный контракт.
Сценический псевдоним Хиггинса был вдохновлен игрой хип-хоп исполнителя Тупака Шакура в фильме «Авторитет» (англ. Juice) 1992 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пятницу, 6 декабря, в Нью-Йорке в возрасте 82 лет скончался популярный американский актер Рон Либман. Причиной смерти стали осложнения после пневмонии. Либман за свою долгую карьеру сыграл в нескольких десятках известных фильмов и сериалов, включая «Друзья», «Клан Сопрано», «Закон и порядок», «Она написала убийство».
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