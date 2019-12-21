23.08 / 23.34 25.52 / 25.93
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Мэрайя Кэри выпустила новый клип на рождественский хит All I Want for Christmas Is You (видео)

13:26 21 декабря 2019 45
Мэрайя Кэри
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Знаменитая американская певица Мэрайя Кэри, как и обещала, представила новую версию мирового рождественского хита All I Want for Christmas Is You. В этом году этой песне исполняется 25 лет. К юбилею композиции певица сняла новый впечатляющий клип. Главной героиней в нем стала маленькая девочка, которая попадает через витрину магазина в сказочную страну с Санта-Клаусами и танцующей Кэри.

Клип очень понравился поклонникам, он уже набрал почти 4 миллиона просмотров. Кстати, над его созданием работала и украинская компания GLORIA FX.

Напомним, хит All I Want for Christmas Is You четверть века назад создали Мэрайя Кэри и американский копозитор и обладатель «Грэмми» Уолтер Афанасьефф. Его композиции можно услышать в фильме «Телохранитель», мульфильмах «Алладин» и «Красавица и чудовище».

Рождественская песня за 25 лет заработа 60 миллионов долларов на роялти, а в этом году возглавила рейтинг чарта Billboard.

Вместе с клипом певица выпускает праздничный альбом Merry Christmas, в который вошли ранее не выпущенные живые треки с концерта Mariah's St. John The Divine Benefit 1994 года.

А так выглядела предыдущая версия клипа.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинские артисты Потап, Олег Винник и Оля Полякова создали праздничную песню «Свят! Свят! Свят».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ксения Собчак

«Придется запастись патронами»: бывшая жена Бондарчука резко ответила Собчак

Пенсия в Украине

Путаница с коэффициентами: стало известно, почему украинцы могут потерять до 1,5 тыс. грн при перерасчете пенсий

Гороскоп

Водолея и Деву ждет выигрыш: гороскоп на 20 декабря для всех знаков зодиака

Заворотнюк

В семье больной Заворотнюк новая беда

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер