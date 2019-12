Шоу-бизнес

Мэрайя Кэри выпустила новый клип на рождественский хит All I Want for Christmas Is You (видео)

Знаменитая американская певица Мэрайя Кэри, как и обещала, представила новую версию мирового рождественского хита All I Want for Christmas Is You. В этом году этой песне исполняется 25 лет. К юбилею композиции певица сняла новый впечатляющий клип. Главной героиней в нем стала маленькая девочка, которая попадает через витрину магазина в сказочную страну с Санта-Клаусами и танцующей Кэри.

Клип очень понравился поклонникам, он уже набрал почти 4 миллиона просмотров. Кстати, над его созданием работала и украинская компания GLORIA FX.

Напомним, хит All I Want for Christmas Is You четверть века назад создали Мэрайя Кэри и американский копозитор и обладатель «Грэмми» Уолтер Афанасьефф. Его композиции можно услышать в фильме «Телохранитель», мульфильмах «Алладин» и «Красавица и чудовище».

Рождественская песня за 25 лет заработа 60 миллионов долларов на роялти, а в этом году возглавила рейтинг чарта Billboard.

Вместе с клипом певица выпускает праздничный альбом Merry Christmas, в который вошли ранее не выпущенные живые треки с концерта Mariah's St. John The Divine Benefit 1994 года.

А так выглядела предыдущая версия клипа.

