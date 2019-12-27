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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1972
Скульптор: Antonio Ballester
Размер: 64×28 cm
Лимитированная серия 750 изделий Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Имя человека, о котором сегодня пойдёт речь, хорошо известно каждому из нас. Джозеф Редьярд Киплинг родился 30 декабря 1865 года в городе Бомбее (Британская Индия). Родители будущего всемирно известного писателя познакомились в Англии, недалеко от озера Редьярд. В честь этого озера они и назвали своего первенца, появившегося на свет после их переезда в Индию.
Правда, в Бомбее жить Редьярду довелось не так уж долго. Пятилетнего сына с сестрой Трикс родители решили отправить в Англию, в приёмную семью. Родители Киплинга — Джон Локвуд Киплинг и его жена Алиса — занимались в Индии кураторством музеев и преподаванием искусства в школах. Поэтому они мечтали дать детям хорошее английское образование. Однако в частном пансионе в Саутси, который содержала довольно странная супружеская пара, с детьми обращались крайне плохо и часто несправедливо наказывали за малейшую провинность. Это так повлияло на маленького Редьярда, что буквально до конца своей жизни он после этого страдал приступами бессонницы. Позднее все ужасы своего пребывания в приёмной семье он описал в отчасти автобиографическом рассказе ''Бя-а, бя-а, Чёрная овца''.
Вернувшись через какое-то время в Индию, молодой талантливый юноша начал работать помощником редактора в одной из крупных газет. Он много писал — стихи, рассказы, повести. Когда в 1899 году Киплинг снова приехал в Лондон, там его уже встречали как довольно известного литератора. Знакомство с американским писателем и издателем Уолкоттом Балестером не только помогло Редьярду успешно издавать свои произведения по обе стороны океана, но и привело его к счастливой женитьбе на сестре Уолкотта красавице Каролине.
В конце XIX — начале ХХ века Редьянга Киплинга уже признают одним из самых известных писателей. Он становится самым высокооплачиваемым автором в мире! В Англии, Америке, во многих европейских странах его книгами и сборниками стихов, посвящённых мореплавателям и первопроходцам, буквально зачитываются миллионы людей. А две его ''Книги джунглей'', вышедшие одна за другой в 1894—1895 годах, вызвали настоящий читательский бум на двух континентах. Историю Маугли, мальчика, воспитанного волками, печатают и перепечатывают десятки крупнейших издательств.
Мало кто сейчас уже помнит о том, что именно Редьярду Киплингу суждено было стать первым в истории лауреатом Нобелевской премии по литературе. Он добился всего, о чём мечтал. И хотя жизнь его особо не баловала (двое из троих его детей ушли в мир иной в раннем возрасте), Киплинг сумел, преодолевая трудности, добиться главного — оставить после себя след, до сих пор продолжающий радовать миллионы людей.
А эту прекрасную фарфоровую композицию я решил показать вам сегодня ещё и потому, что автором её (как и целой серии других крупных птиц, собранных в нашей коллекции) является известный испанский скульптор, носящий фамилию, уже прозвучавшую в нашем рассказе.
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...