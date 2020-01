Война неизбежна? Белый дом готовит обращение Трампа к нации

После атаки сил Корпуса стражей революции на американские военные объекты на территории Ирака аппарат Белого дома начал подготовку к возможному обращению Трампа к нации.

Об этом сообщает CNN.

Этот же факт подтвердил и участник предыдущей президентской гонки, сенатор США Марко Рубио.

«Меня проинформировали о произошедших сегодня вечером прямых атаках Корпуса стражей исламской революции, который запустил ракеты с территории Ирана по двум базам в Ираке, где размещены силы коалиции. Ведется полная оценка (ситуации), чтобы определить подходящий ответ», — написал он в Twitter.

I have been briefed on this evenings direct attack by the #IRGC which launched ballistic missiles from #Iran's territory against two Iraqi bases hosting coalition forces.



A full assessment is underway to determine an appropriate response.