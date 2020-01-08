Война неизбежна? Белый дом готовит обращение Трампа к нации

Мир

После атаки сил Корпуса стражей революции на американские военные объекты на территории Ирака аппарат Белого дома начал подготовку к возможному обращению Трампа к нации.

Об этом сообщает CNN.

Этот же факт подтвердил и участник предыдущей президентской гонки, сенатор США Марко Рубио.

«Меня проинформировали о произошедших сегодня вечером прямых атаках Корпуса стражей исламской революции, который запустил ракеты с территории Ирана по двум базам в Ираке, где размещены силы коалиции. Ведется полная оценка (ситуации), чтобы определить подходящий ответ», — написал он в Twitter.

I have been briefed on this evenings direct attack by the #IRGC which launched ballistic missiles from #Iran's territory against two Iraqi bases hosting coalition forces.



A full assessment is underway to determine an appropriate response. — Marco Rubio (@marcorubio) 8 января 2020 г.

Ранее пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм заявила, что он проинформирован об ударах по американским базам в Ираке и ведет консультации со своей командой советников.

В свою очередь, представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что удар был нанесен с территории Ирана. По его словам, нападению подверглась база Эйн-аль-Асад на западе Ирака и база в Эрбиле. Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за удары.

При этом в Пентагоне пообещали оценить нанесённый в результате атаки ущерб, а также принять все необходимые меры в ответ на атаку Ирана. В ведомстве также заявили, что по базе было выпущено более 12 ракет. Целями атак стали объекты в Эрбиле и Аль-Асаде.

Ранее американские СМИ сообщили, что база США «Аль-Асад» на западе Ирака подверглась ракетной атаке.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) подтвердил, что ударил по американской базе в Ираке «десятками ракет».

Также стало известно, что атакована американская база в Иракском Курдистане. Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

Ранее сообщалось, что власти Ирана подготовили 13 «сценариев мести» за убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани ударом США в Багдаде.

Напомним, что напряженная ситуация на Ближнем Востоке возникла после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января по приказу президента США Дональда Трампа при помощи ракетного удара по международному аэропорту Багдада.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресенье, 5 января, парламент Ирана в ответ на ликвидацию генерала Кассема Сулеймани единогласно поддержал решение о признании американского Министерства обороны и армии США террористическими организациями.

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