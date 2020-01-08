- 03:49 Украинцам помогут деньгами: Кабмин обещает новый механизм социальных выплат
- 03:19 Война неизбежна? Белый дом готовит обращение Трампа к нации
- 02:25 Дурацкие фокусы: в оккупированном Севастополе Дед Мороз обварил ребенка кипятком в новогоднюю ночь
- 01:55 Иран нанес ракетный удар по военной базе США
- 01:29 Людям лгали: в РФ разгорается скандал вокруг Крымского моста
- 00:57 Не поверил на слово: наглый таксист изнасиловал пассажирку, которая оказалась ВИЧ-инфицированной
- 00:25 Адские пожары в Австралии: украинки помогают спасать кенгуру и птиц
- 07.01 23:54 «МанСити» без Зинченко выиграл на «Олд Траффорд» в Кубке лиги: видео голов
- 07.01 23:52 Ждут атак иранских дронов и ракет: США привели войска на Ближнем Востоке в полную боевую готовность
- 07.01 23:20 Еще четыре церкви: Епифаний сделал важное заявление о признании ПЦУ
- 07.01 23:06 Сивохо назвал посредника для прекращения войны на Донбассе
- 07.01 22:48 Сладкая парочка: Настя Каменских и Потап очаровали романтическим фото
Война неизбежна? Белый дом готовит обращение Трампа к нации
После атаки сил Корпуса стражей революции на американские военные объекты на территории Ирака аппарат Белого дома начал подготовку к возможному обращению Трампа к нации.
Об этом сообщает CNN.
Этот же факт подтвердил и участник предыдущей президентской гонки, сенатор США Марко Рубио.
«Меня проинформировали о произошедших сегодня вечером прямых атаках Корпуса стражей исламской революции, который запустил ракеты с территории Ирана по двум базам в Ираке, где размещены силы коалиции. Ведется полная оценка (ситуации), чтобы определить подходящий ответ», — написал он в Twitter.
I have been briefed on this evenings direct attack by the #IRGC which launched ballistic missiles from #Iran's territory against two Iraqi bases hosting coalition forces.— Marco Rubio (@marcorubio) 8 января 2020 г.
A full assessment is underway to determine an appropriate response.
Ранее пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм заявила, что он проинформирован об ударах по американским базам в Ираке и ведет консультации со своей командой советников.
В свою очередь, представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что удар был нанесен с территории Ирана. По его словам, нападению подверглась база Эйн-аль-Асад на западе Ирака и база в Эрбиле. Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за удары.
При этом в Пентагоне пообещали оценить нанесённый в результате атаки ущерб, а также принять все необходимые меры в ответ на атаку Ирана. В ведомстве также заявили, что по базе было выпущено более 12 ракет. Целями атак стали объекты в Эрбиле и Аль-Асаде.
Ранее американские СМИ сообщили, что база США «Аль-Асад» на западе Ирака подверглась ракетной атаке.
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) подтвердил, что ударил по американской базе в Ираке «десятками ракет».
Также стало известно, что атакована американская база в Иракском Курдистане. Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.
Ранее сообщалось, что власти Ирана подготовили 13 «сценариев мести» за убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани ударом США в Багдаде.
Напомним, что напряженная ситуация на Ближнем Востоке возникла после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января по приказу президента США Дональда Трампа при помощи ракетного удара по международному аэропорту Багдада.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в воскресенье, 5 января, парламент Ирана в ответ на ликвидацию генерала Кассема Сулеймани единогласно поддержал решение о признании американского Министерства обороны и армии США террористическими организациями.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!