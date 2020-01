Катастрофа на орбите: над Землей сегодня могут столкнуться два спутника

Сегодня, 29 января, на орбите Земли может произойти небольшая «космическая катастрофа»: есть вероятность столкновения выведенного из эксплуатации космического телескопа IRAS (запущен в 1983 году) и выведенной из эксплуатации научной станции GGSE-4 (запущена в 1967 году).

Об этом сообщает служба слежения за космическим мусором LeoLabs.

1/ We are monitoring a close approach event involving IRAS (13 777), the decommissioned space telescope launched in 1983, and GGSE-4 (2828), an experimental US payload launched in 1967. (IRAS image credit: NASA) pic.twitter.com/13RtuaOAHb

По расчетам ученых, спутники должны пройти на расстоянии 15−30 метров друг от друга на высоте около 900 километров.

Поскольку они не имеют связи с Землей, космические агентства никак не могут повлиять на траекторию их полета.

Несмотря на то, что вероятность их столкновения составляет всего один процент, падение остатоков спутников может теоретически представлять угрозу для землян.

«Подобные столкновения наверняка происходили в прошлом. Что действительно интересно, так это то, что эти объекты будут проходить настолько близко друг к другу. Космические корабли предпринимают маневры, чтобы избежать столкновения, уже на расстоянии 60 километров друг от друга. Так что это действительно близкое прохождение. И если столкновение произойдет, может образоваться большое количество мусора», — объясняет Алиса Горман, космический археолог из Университета Флиндерс.

LeoLabs сообщает, что IRAS имел стартовую массу 1083 кг и занимает пространство 3,6 на 3,24 на 2,05 метра. GGSE-4 намного меньше, его масса — всего 4,5 килограмма. Он был подключен к другому спутнику — выведенному из эксплуатации и относительно недавно рассекреченному военному спутнику, Poppy 5 (AKA 1967−053G). По словам астронома Джонатана Макдауэлла из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, он достигает 85 килограммов.

The NASA/NIVR IRAS satellite and the NRO/USN POPPY 5B satellite (aka GGSE 4) are predicted to make a close approach on Wednesday. POPPY 5B has 18-metre-long gravity gradient booms so a 15-to-30 metre predicted miss distance is alarming https://t.co/H1UckcoaAH