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Катастрофа на орбите: над Землей сегодня могут столкнуться два спутника

1:34 29 января 2020 73
Спутники
Инф. «ФАКТОВ»

Сегодня, 29 января, на орбите Земли может произойти небольшая «космическая катастрофа»: есть вероятность столкновения выведенного из эксплуатации космического телескопа IRAS (запущен в 1983 году) и выведенной из эксплуатации научной станции GGSE-4 (запущена в 1967 году).

Об этом сообщает служба слежения за космическим мусором LeoLabs.

По расчетам ученых, спутники должны пройти на расстоянии 15−30 метров друг от друга на высоте около 900 километров.

Поскольку они не имеют связи с Землей, космические агентства никак не могут повлиять на траекторию их полета.

Несмотря на то, что вероятность их столкновения составляет всего один процент, падение остатоков спутников может теоретически представлять угрозу для землян.

«Подобные столкновения наверняка происходили в прошлом. Что действительно интересно, так это то, что эти объекты будут проходить настолько близко друг к другу. Космические корабли предпринимают маневры, чтобы избежать столкновения, уже на расстоянии 60 километров друг от друга. Так что это действительно близкое прохождение. И если столкновение произойдет, может образоваться большое количество мусора», — объясняет Алиса Горман, космический археолог из Университета Флиндерс.

LeoLabs сообщает, что IRAS имел стартовую массу 1083 кг и занимает пространство 3,6 на 3,24 на 2,05 метра. GGSE-4 намного меньше, его масса — всего 4,5 килограмма. Он был подключен к другому спутнику — выведенному из эксплуатации и относительно недавно рассекреченному военному спутнику, Poppy 5 (AKA 1967−053G). По словам астронома Джонатана Макдауэлла из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, он достигает 85 килограммов.

Предполагается, что эти объекты сблизятся на минимальное расстояние в среду, 29 января. По словам Горман, в случае столкновения меньший объект будет уничтожен, а более крупный, вероятно, останется в значительной степени неповрежденным, но тоже послужит источником образования космического мусора.

Ученые поясняют, что возможное столкновение не представляет никакой опасности для жителей Земли. Любой мусор, который входит в атмосферу нашей планеты, сгорает, даже не достигая поверхности.

Беспокойство представителей LeoLabs вызывает потенциальное увеличение космического мусора на орбите, который может сталкиваться с рабочими спутниками.

«Опасение заключается в том, что, если мы не решим, как избавиться от таких объектов в следующем десятилетии, такие столкновения начнут означать, что запускать спутники и выполнять космические операции, будет все труднее. Так что это определенно серьезная проблема»,— заключает Горман.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что путинский «спутник-убийца» развалился в космосе.

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