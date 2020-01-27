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(Ашурбанипал — последний великий ассирийский царь)
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2015
Скульптор: Marco Antonio Nogueron
Размер: 96×31 cm
Лимитированный выпуск 250 экземпляров
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
История 993-я… Осенью прошлого года во время путешествия по Каппадокии, едва ли не древнейшей и необыкновенно красивой части нынешней Турции, мы с женой и дочкой не раз слышали легенды о выдающемся ассирийском полководце Хосрове I Ануширване. Персы называли его шахиншахом, сумевшим превратить державу Сасанидов в великое процветающее государство. Ассирийцы восхищались его умением создавать боеспособные армии, в которые набирались бывшие крестьяне, проходившие профессиональную подготовку и получавшие большое жалованье из державной казны. Порядок в его войсках был безупречным, а успехи — неоспоримыми.
Но я сейчас вовсе не собираюсь нагружать вас, друзья мои, сведениями о давно всеми забытом историческом герое, подвиги которого, кстати, нередко сравнивают с достижениями Александра Македонского. Более всего в легендах о царе Ануширване меня поразили рассказы о его раннем паломничестве, которое, как оказалось, помогло ему в жизни понять многие вещи, без которых по-настоящему великим он никогда бы не стал. Вот один из таких коротких рассказов, заставляющих и нас задуматься о непреходящем.
Во время паломничества молодой царь Ануширван, которого уже тогда в народе называли Справедливым, заметил на склоне горы сгорбленную фигуру старого крестьянина. Подойдя поближе, царь долго наблюдал за тем, как старец терпеливо высаживал в землю малюсенькие саженцы. Изумившись, Ануширван спросил его:
— Что это ты делаешь, добрый человек?
— Высаживаю ореховые деревья, — ответил тот, не поднимая головы.
— Но зачем ты это делаешь? Ты ведь не можешь не понимать, что тебе не доведётся увидеть, как эти деревья расцветут. Ты не сможешь отдохнуть в тени их могучих ветвей и насладиться плодами, которые появятся только через много лет…
— Видишь ли, путник, — старец с трудом разогнул спину и внимательно посмотрел на вельможного молодого юношу, окружённого свитой воинов и придворных. — Все в нашей жизни и сложно и просто. Те, кто жил до нас, сажали деревья, плоды которых мы пожинаем сейчас. И теперь наш черед делать то же для будущих поколений…
Очень часто, когда я задумываюсь над тем, а нужно ли делать то, что приходится делать каждодневно, не разгибая спины и нередко слыша со стороны недоуменные замечания тех, кто к этому пониманию ещё не пришёл, я вспоминаю простые и мудрые слова старика, сказанные великому полководцу Ануширвану.
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...