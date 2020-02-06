Муссовый десерт на День святого Валентина: легкий рецепт (фото)

Стиль жизни

Валентинов день — один из самых красивых праздников. Чем порадовать любимого человека? Подарок не обязательно должен быть дорогим. Оригинальность — то, что запоминается на всю жизнь. Один из лучших вариантов подарка — вкусный сюрприз. Особенно он ценен, если приготовлен собственными руками. Правда, на создание лакомств не все решаются. Однако это не так сложно, как кажется поначалу. Важно не бояться попробовать это сделать хоть раз. Тонкостями создания красивых муссовых десертов с «ФАКТАМИ» поделилась известный кондитер из Чернигова Валентина Веревкина.

— Муссовый десерт приготовить несложно, — говорит Валентина Веревкина. - Как и многие другие лакомства, мусс — французское изобретение. В переводе с французского языка «мусс» — это пена.

Свою историю этот десерт начинает в 1894 году, когда французские повара стали взбивать рыбные и овощные закуски, закрепляя их желатином. Именно такие блюда и называли муссовыми.

А вот кондитерский мусс изобрел не повар, и даже не кондитер, а художник. В конце XIX века во Франции в южном городе Альби жил известный живописец и гурман Анри Тулуз-Лотрек, творивший не только известные картины, но и сладкие лакомства. Кулинарию он считал таким же искусством, как и живопись. Самым популярным и значимым кулинарным изобретением Тулуз-Лотрека считается шоколадный мусс. Однажды Анри пришла в голову идея соединить взбитые яичные белки с шоколадом. Получившийся в итоге десерт он назвал «шоколадный майонез». Впоследствии этот десерт стал невероятно популярным во всем мире и приобрел название шоколадный мусс.

— Интересно.

— А классический рецепт этого десерта неоднократно видоизменялся. Только в 1977 году в Нью-Йорке изобрели мусс на основе белого шоколада. До настоящего времени кондитеры продолжали экспериментировать с муссом, заменяя яичные белки на сливки, добавляя в него сахар и сливочное масло. Сейчас существует множество рецептов различных муссов с разнообразными вкусами: шоколадными, фруктовыми и сливочными.

Создание торта или десерта на основе мусса было лишь вопросом времени. Точно неизвестно, кто и где первым придумал муссовый торт, но без кондитерского изобретения Анри он вряд ли бы увидел свет.

— Сегодня муссовые торты и десерты невероятно популярны.

— Да, это так. Они нежные, легкие и имеют удивительный вкус.

Муссовые десерты нежные и вкусные

— Как же приготовить муссовое лакомство в домашних условиях?

— С удовольствием поделюсь рецептом десерта, который рекомендую приготовить на Валентинов день.

Муссовый десерт «Клубника в шоколаде» Десерт будет трехслойным — из трех муссов на основе белого и черного шоколада, а также клубники. В состав английского крема для мусса входят: 200 г молока;

50 г сахара;

3 желтка. В молоко добавить 25 граммов (половину) сахара и поставить на огонь, сахар должен раствориться. Желтки смешать с оставшимся сахаром. Влить часть молока, перемешать и вылить обратно в сотейник. Молочно-яичную смесь немного уварить. Температура не должна быть выше 75 градусов (при высокой температуре яйца сварятся). Замочить 15 граммов желатина в 90 граммах воды. Клубнику (100 граммов) блендировать, добавить цедру половины лайма и сок половины лайма. Поставить на огонь, довести до кипения. Всыпать «дождиком» 2 столовые ложки сахара и 0,5 чайной ложки кукурузного крахмала, уварить в течение пары минут. Английский крем охладить до 50−55 градусов, ввести в него набухший желатин и хорошо перемешать до полного растворения желатина. Полученную смесь разделить на три равные части. Шоколадный мусс 70 граммов белого шоколада растопить в микроволновой печи. Смешать одну часть крема, шоколад. Пока смесь остывает до 30 градусов, взбить до мягких пиков 150 граммов сливок (жирность не меньше 33%). В сливки ввести английский крем с шоколадом. Полученный мусс разлить в силиконовые формы или порционные стаканы на одну треть. Мусс отправить в морозилку. Мусс на черном шоколаде готовится так же, как и на белом. Клубничный мусс Клубничное пюре смешать с одной частью английского крема. Взбить 150 граммов сливок и соединить обе массы. Достать из морозилки подмороженный мусс на шоколаде (белом либо черном), вылить на него клубничный мусс и снова отправить в морозилку. Слегка подморозив, на клубничный мусс выложить третий, шоколадный, слой. Десерты в силиконовый формах отправляем в морозилку минимум на 8 часов. Десерты, разлитые в порционные стаканы, можно поставить в холодильник (не в морозилку). Из данного количества ингредиентов выходит 10 стограммовых порций десерта.

— Как приготовить велюр для декора?

— Нужно взять 60 граммов белого шоколада, 40 граммов масла какао, жирорастворимый краситель. Масло какао растопить в микроволновой печи и отдельно растопить шоколад — также в микроволновой печи. Потом смешать (растапливать нужно отдельно, так как у шоколада и какао масла разные температуры плавления).

В теплую массу добавить пищевой краситель и хорошо перебить погружным блендером. Когда смесь остынет до 37 градусов (важно не упустить этот момент), нанести на пирожные.

Причем велюрим пирожные сразу после того, как достали из морозилки при помощи новой кухонной губки (или краскопульта). Очень быстро наносим смесь (велюр) губкой. Делаем это в несколько этапов, каждый раз подмораживая пирожное.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун Валентинова дня?

— Делайте близким приятные, в том числе сладкие сюрпризы без повода. Так они намного приятнее! Всем любви!

Такое шоколадное сердечко приготовить не сложно

Ранее Валентина Веревкина поделилась с «ФАКТАМИ» легким рецептом модного десерта на палочке под названием кейк-попс.

Фото из альбома Валентины Веревкиной

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