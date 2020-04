Мир

Переехавший вместе с семьей в США и вызвавшийся быть курьером по доставке еды принц Гарри принял участие в записи британского подкаста Declassified. Гарри похвалил британцев в целом за их «ответ пандемии» и стойкость морального духа. Однако среди прочего внук королевы Елизаветы заявил, что ситуация с коронавирусом в Великобритании «лучше, чем нас заставляют думать СМИ». Эта реплика вызвала ярость у экспертов-медиков. Так, профессор Букингемского университета Карол Сикора в беседе с журналистами издания The Sun назвал слова Гарри «возмутительными». Он считает, что принц не имеет никакого права высказывать такое мнение, не будучи специалистом в этой области. Тем более после того, как «дезертировал», бросив родину «в час нужды».

«Я действительно не понимаю, какие у Гарри претензии к СМИ», — сказал Сикора. Он отметил, что журналисты освещают факты и выполняют большую работу «по привлечению правительства к ответственности». СМИ также воздают должное работе медиков. «Им нужно аплодировать, а не поносить их», — считает профессор, который ранее был советником премьер-министра.

Британский телеведущий Пирс Морган, который часто критикует Гарри и Меган Маркл, со своей стороны написал в Twitter: «Принц Гарри, который из своего голливудского особняка обвиняет СМИ в преувеличении масштаба кризиса в Британии, достоит презрения. Именно пресса раскрыла его реальный масштаб, когда список наших погибших стал самым большим в Европе, и когда уже умерли более 60 работников сферы здравоохранения».

Гарри и его жена Меган также объявили, что прерывают сотрудничество с четырьмя ведущими британскими таблоидами — The Sun, The Daily Mail, The Mirror и The Express, обвинив их во лжи в письмах, которых разослали этим изданиям. «Герцог и герцогиня Сассекские были свидетелями того, как людями, которых они знали — так же, как и совершенно им незнакомым — полностью ломали жизни без всякой веской причины», — говорится в послании. Меган и Гарри не будут больше общаться с журналистами этих газет и отвечать на их вопросы. При этом они утверждают, что речь идет не о том, чтобы избежать критики. «У СМИ есть все права сообщать о фактах и иметь собственное мнение о герцоге и герцогине Сассекских — хорошее или плохое. Но оно не должно основываться на лжи», — пишут они.

Ранее, как известно, Гарри и Меган подали в суд ряд британских изданий.

