Как снять приступ паники из-за угрозы коронавируса – советы психотерапевта

Здоровье и медицина

Есть люди, которые умеют справляться со своими эмоциями, настраиваться на позитив. Но есть и те, кто еще в детстве получил психологическую травму, чья нервная система легко перевозбуждается, с трудом переносит изменения в ритме жизни. В «мирное» время такие люди научились кое-как справляться с неврозом, но если ритм жизни нарушился, прятать тревожные мысли они уже не могут. Есть ли выход?

Заведующий кафедрой общей и медицинской психологии Национального медицинского университета имени А. А Богомольца доктор медицинских наук профессор Михаил Матяш считает, что с помощью определенных упражнений абсолютно реально научиться управлять своим состоянием:

— Если у человека нарастает чувство тревоги, он постоянно находится в подавленном состоянии из-за страха подхватить коронавирус, это нельзя оставлять без внимания, потому что могут появиться реальные симптомы — нехватка дыхания, учащенное сердцебиение, быстрая утомляемость. И человек начнет подозревать, что заразился. Со временем расстройство будет только нарастать. Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, придется самостоятельно освоить некоторые психотерапевтические техники. Конечно, глубинные проблемы требуют вмешательства специалиста. Но визит к психотерапевту можно отложить до окончания карантина. А упражнения начинайте выполнять уже сейчас. Человеку, склонному к депрессии, они будут нужны всегда.

Упражнение «Мотивация» Ответьте на вопрос, какой станет ваша жизнь, когда вы избавитесь от патологической тревоги. Запишите ответ. (Например, мой сон нормализуется. У меня появится больше энергии, я наконец займусь любимым делом. Я успокоюсь, отношения с окружающими людьми станут лучше. Мысли о том, что я не могу ходить на работу, не будут докучать.) Упражнение «Список» Вспомните и запишите несправедливые оценки, которые давали вам окружающие. Вас мучают эти фразы? Вы с ними не согласны? Например, «Я неудачник», «Я никому не нужен», «В трудную минуту никто не станет мне помогать». У каждого свой набор подобных фраз, и нельзя, чтобы они постоянно жили в вашей голове. Выпишите их, а напротив напишите противоположное суждение и вспоминайте именно его. Постепенно вы станете тем человеком, который будет себя уважать. Упражнение «Инвентаризация» Большинство страхов мы склонны преувеличивать. Выпишите те, которые вас пугают. Например, «Я боюсь заболеть коронавирусом и умереть», «Я боюсь, что меня уволят с работы», «Я боюсь, что вторая половинка (муж, жена) меня не выдержит и оставит. Оцените по десятибалльной шкале уровень вашей тревоги: «0» — нейтральное чувство, а «10» — нестерпимый ужас. Теперь проанализируйте написанное. Так ли велика вероятность заболеть и умереть? Возможно, поменяв работу или партнера, вы откроете новые возможности?

Кроме таких упражнений, есть еще дыхательные техники, техника мышечной релаксации. Они бывают очень полезны для преодоления разного рода страхов и психологических проблем.

Не справляетесь сами, значит, надо будет обратиться к психотерапевту, который в ходе беседы выяснит, что в прошлом стало пусковым механизмом для панических атак. С его помощью удастся посмотреть в глаза своему страху, увидеть его иррациональность и навсегда отпустить. Ведь на самом деле люди боятся не змей, пауков, замкнутого пространства или инфекций. Они боятся неизвестного и необъяснимого. Специалист поможет разобраться, в чем проблема.

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