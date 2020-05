Стиль жизни

Один из пользователей группы соцсети Facebook под названием «Да, я насмехаюсь над свадьбами» (That's It, I’m Wedding Shaming) разместил сделанные на свадебном приеме фотографии матери жениха. Она нарушила общепринятое правило — не надевать белое, чтобы не отвлекать внимание от невесты. Свекровь явилась на венчание в длинном белом платье с открытыми плечами, что привело в отчаяние ее новоиспеченную невестку. Однако свадебный фотограф решил преподать даме урок и отомстил за новобрачную. Как пишет издание The Mirror, он отредактировал все снимки в фотошопе, перекрасив платье свекрови в ярко-красный цвет — в тон жилета ее спутника.

Пользователей сети поступок фотографа привел в восторг. «Я определенно наняла бы этого фотографа!», «Это лучший фотограф в мире», «Только одна женщина на свадьбе должна быть в белом!», — писали в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что невеста просит о фотошопе страдающей лишним весом кузины в вызывающе коротком платье с большим декольте.

61

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter