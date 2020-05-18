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Свадебный фотограф отомстил за невесту матери жениха, явившейся на торжество в белом платье (фото)
Один из пользователей группы соцсети Facebook под названием «Да, я насмехаюсь над свадьбами» (That's It, I’m Wedding Shaming) разместил сделанные на свадебном приеме фотографии матери жениха. Она нарушила общепринятое правило — не надевать белое, чтобы не отвлекать внимание от невесты. Свекровь явилась на венчание в длинном белом платье с открытыми плечами, что привело в отчаяние ее новоиспеченную невестку. Однако свадебный фотограф решил преподать даме урок и отомстил за новобрачную. Как пишет издание The Mirror, он отредактировал все снимки в фотошопе, перекрасив платье свекрови в ярко-красный цвет — в тон жилета ее спутника.
Пользователей сети поступок фотографа привел в восторг. «Я определенно наняла бы этого фотографа!», «Это лучший фотограф в мире», «Только одна женщина на свадьбе должна быть в белом!», — писали в комментариях.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что невеста просит о фотошопе страдающей лишним весом кузины в вызывающе коротком платье с большим декольте.61
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..