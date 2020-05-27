Мир

Маскировка не помогла: Россию уличили в отправке истребителей в Ливию (фото)

Россия перебрасывает в Ливию, где правительственные силы недавно уничтожили ЗРПК «Панцирь» российского производства, авиацию для поддержки наемников, воюющих на стороне Халифа Хафтара против Правительства национального согласия.

Фотодоказательства переброски авиации публикует командование американской армии по Африке (AFRICOM). В частности, обнародован снимок самолета, который из России через Сирию перебросили в Ливию, перекрасив его для маскировки.

Российские истребители были недавно развернуты в Ливии для поддержки российских частных военных компаний. «Мир услышал, как господин Хафтар объявил, что собирается начать новую воздушную кампанию. Это будут российские пилоты-наемники, управляющие поставляемыми Россией самолетами для бомбардировок ливийцев», — заявил генерал армии США Стивен Таунсенд.

По его словам, официальная Москва долго отрицала всю свою причастность к ливийскому конфликту, теперь отрицать это нет смысла. Американские военные отслеживали этап переброски истребителей четвертого поколения.

NEWS: Russia deploys military fighter aircraft to Libya

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«For too long, Russia has denied the full extent of its involvement in the ongoing Libyan conflict. Well, there is no denying it now.» — Gen. Townsend

Release: https://t.co/HpLdwUJxcr

Photos: https://t.co/raTal1LKPa pic.twitter.com/dVtsWKPYZ5 — US AFRICOM (@USAfricaCommand) May 26, 2020

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», правительство национального согласия Ливии обвинило российских наемников из ЧВК Вагнера в применении химического оружия — нервнопаралитического газа — во время боев в районе Салах ад-Дин на юге ливийской столицы Триполи.

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