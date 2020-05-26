26 мая 2020

Он написал много книг, стихов, киносценариев, статей и рецензий. Но мне почему-то кажется, что если бы он в своём творчестве ограничился бы всего лишь одним этим стихотворением, оно всё равно и наверняка вошло бы в список лучших произведений классической украинской поэзии. Кстати, казалось бы, совершенно удивительная вещь — многие публикации Виталий Алексеевич Коротич, о котором я сегодня поведу речь и который именно сегодня отмечает день рождения, написал на английском, русском, украинском языках. Не говоря уже о сотнях переводов, сделанных им с языков народов бывшего Советского Союза. Но вот поэтические свои произведения, как он не раз рассказывал мне, делясь воспоминаниями, у него получалось писать только на родном языке — на украинском.

В энциклопедиях его как только не называют — и одним из отцов знаменитой советской «перестройки», и редактором, не просто возглавлявшем знаменитые литературные и общественно-политические журналы, а и во главе возрождённого им «Огонька» внесшего свою заметную лепту в крушение советской империи. А он был и остаётся необыкновенно скромным человеком, удивительно ранимым и трогательно нежным по отношению к родным и близким. Знаю это не понаслышке. Уже много-много лет. Не говоря уже о том, что Виталий Алексеевич является крёстным нашей младшенькой Анечки, которую он с раннего детства буквально задаривал и серебряными ложечками, и старинными фарфоровыми сапожкАми, заметно пополнившими нашу семейную коллекцию.

Стихотворение Коротича «Переведіть мене через майдан» («Останнє прохання старого лірника») было написано вскоре после трагической гибели младшего сына Виталия Алексеевича. Переведенное на русский язык известной поэтессой Юнной Мориц, оно стало в Советском Союзе популярным — в том числе и как песня, исполнявшаяся Сергеем и Татьяной Никитиными. Хотя, признаюсь, мне она куда больше нравится в украинском исполнении. К тому же, именно в таком виде она воспринимается как старинная народная баллада, словно дошедшая до нас из далёкого прошлого…

Переведіть мене через майдан,

Туди, де бджоли в гречці стогнуть глухо,

Де тиша нибивається у вуха.

Переведіть мене через майдан.

Переведіть мене через майдан,

Де все святкують, б’ються і воюють,

Де часом і себе, й мене не чують.

Переведіть мене через майдан.

Переведіть мене через майдан,

Де я співав усіх пісень, що знаю.

Я в тишу увійду — і там сконаю.

Переведіть мене через майдан.

Переведіть мене через майдан,

Де жінка плаче, та, що був я з нею.

Мину її і навіть не пізнаю.

Переведіть мене через майдан.

Переведіть мене через майдан

З жалями й незабутою любов’ю.

Там дужим був і там нікчемним був я.

Переведіть мене через майдан.

Переведіть мене через майдан,

Де на тополях виснуть хмари п’яні.

Мій син тепер співає на майдані.

Переведіть мене через майдан.

Переведіть… Майдану тлумне тло

Взяло його у себе і вело ще,

Коли він впав у центрі тої площі,

А поля за майданом не було.

И Виталию Алексеевичу, и всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. И, конечно, крепкого здоровья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.