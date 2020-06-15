Мир

Искусственный интеллект против диабета: в США обещают существенно облегчить жизнь диабетикам

Ученые Медицинской школы Орегонского университета здоровья и науки в Портленде (штат Орегон) разработали новый механизм мониторинга уровня сахара в крови и автоматического пополнения ее инсулином у больных диабетом первого типа.

Результатами своей работы исследователи поделились в ежемесячном онлайн-журнале Nature Metabolism, пишет ТАСС.

Организм больных диабетом первого типа не в состоянии вырабатывать инсулин, являющийся основным естественным утилизатором излишков сахара. По этой причине перед эндокринологами стоят две наиважнейшие задачи — проконтролировать уровень глюкозы в крови больных и на основании полученных данных вводить инсулин именно в той концентрации, которая не позволит ни понизить уровень сахара ниже естественного ровня, ни позволить ему оставаться выше нормы.

Механизм, предложенный исследователями Орегонского университета, практически идеально подходит данной группе больных: инъекционный прибор с инсулином, регулируемый дистанционно на беспроводной основе и реагирующий на получаемую с помощью искусственного интеллекта (ИИ) информацию о концентрации сахара в крови.

Новая методика значительно расширила возможности больных наблюдать за своим состоянием на экране смартфона, утверждают авторы. Пакет сведений получил название DailyDose. Данная функция позволяет пациентам в режиме онлайн контролировать свои физиологические данные, не прибегая более ни к каким иным манипуляциям.

Особую роль предложенной методики ученые видят в профилактике такого грозного осложнения при лечении диабета первого типа, как гипогликемия. Снижение уровня сахара в крови чревато развитием комы, либо летальным исходом. Постоянный мониторинг вовремя предупредит о терминальных состояниях, заключают исследователи.

«Наша система уникальна, — заявила автор проекта, сотрудник Медицинской школы Орегонского университета здоровья и науки Николь Тайлер (Nikole Tyler). — Мы выработали алгоритм функционирования ИИ с помощью специальной математической модели, позволяющей анализировать и принимать решения пока на уровне врача-эндокринолога, но в перспективе мы надеемся, что искусственный „врач“ превзойдет интеллект медиков».

Данная методика, по мнению ученых, существенно облегчит жизнь больных, которые в настоящее время могут позволить посещение специалиста не чаще, чем раз в промежуток времени от трех до шести месяцев, что рекомендовано медицинскими авторитетами.

Поскольку в столь продолжительный период времени у больных могут развиться тяжелые осложнения, а уровень сахара в крови — либо повыситься, либо понизиться, постоянный мониторинг состояния пациентов, как считают исследователи, может сыграть существенную роль в поддержании их комфортного существования.

«Наша группа изучала и результаты других исследований по данной теме, — добавляет Питер Джакобс (Peter Jacobs), соавтор проекта, профессор кафедры биомедицинского инжиниринга Орегонского университета здоровья и науки. — Но очень мало кто из них содержит выверенные статистические данные и сравнительные сведения между экспериментальным данными и наработанными методиками врачей-эндокринологов».

Напомним, диабет — хроническое заболевание эндокринной системы, возникающее, если поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество инсулина. Выделяют несколько типов этого заболевания. Первый тип — инсулинозависимый, когда для жизни человеку необходимо делать инъекции этого гормона. Эта разновидность болезни проявляется в детском возрасте, предотвратить ее нельзя.

При диабете второго типа — инсулинонезависимом — организм не может правильно использовать вырабатываемый инсулин, что зачастую является следствием избыточного веса и отсутствия физической активности. Именно этот вид диагностируется у 90% пациентов.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире более 420 млн человек живут с диабетом. Этот недуг — седьмая из наиболее распространенных причин смертности.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что исследование, проведенное Университетом Эксетера, показало, как обратить диабет вспять.

25

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter