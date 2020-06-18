«Когда грянул секс-скандал, Дональд Трамп не решался встретиться с женой и даже поговорить с ней»

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Во вторник, 16 июня, в США вышла книга «Ее искусство заключать сделки: нераскрытая история Мелании Трамп» (The Art of Her Deal: the Untold Story of Melania Trump). Ее написала известная журналистка Мэри Джордан, много лет работающая в газете The Washington Post. За свою карьеру она обзавелась множеством связей в столице США, а это означает, что у Джордан есть надежные конфиденциальные источники в самых верхах американского политического Олимпа, включая Белый дом. Кстати, о Белом доме. Администрация президента Дональда Трампа (который 14 июня отметил свое 74-летие) пыталась воспрепятствовать выходу книги в свет. В официальном заявлении пресс-службы первой леди подчеркивается, что все ее содержание является чистой воды вымыслом, фантазиями автора. В итоге «Нераскрытая история Мелании Трамп» появилась в продаже. Она взывала повышенный интерес не только в Америке, но и в Европе. Французское издание Le Figaro опубликовало выдержки из книги, дающие представление о супруге 45-го президента США и ее отношениях с мужем. «ФАКТЫ» подготовили полный перевод этой статьи.

«В книге «Ее искусство заключать сделки: нераскрытая история Мелании Трамп», вышедшей 16 июня, Мэри Джордан прослеживает жизненный путь американской первой леди глазами тех, кто ее знает. Журналистка The Washington Post дает нам сложное и неожиданное представление о ней — от ее трений с падчерицей Иванкой до влияния на мужа.

«Люди, которые раздражают Меланию, действуют на свой страх и риск — и этот риск заключается в том, что «вам отрежут голову», — заявляет один бывший чиновник Белого дома. «Я не шучу. Если ты ей не нравишься, то тебе придется уйти», — добавляет он.

Журналистка The Washington Post, лауреат Пулитцеровской премии, встретилась с сотнями людей, которые общались в разное время с первой леди США. И эта работа стала настоящим вызовом для Джордан. «За 30 лет в журналистике я работала по всему миру и часто писала о людях закрытых, окруженных тайнами, включая главу мексиканского наркокартеля и японскую принцессу, но все это даже нельзя сравнить с моими попытками узнать и понять Меланию», — пишет Мэри в своей новой книге.

Большинство из тех, с кем она общалась, согласились ответить на ее вопросы анонимно, причем с помощью мессенджеров, гарантирующих сквозное кодирование. Мэри Джордан всячески пыталась встретиться и с Трампами. Они просто не отвечали на ее запросы. «Трампы заключили соглашения с каждым человеком из своего окружения о неразглашении конфиденциальной информации», — утверждает журналистка. «Они также велели молчать всем, кто знал Меланию Трамп в молодости, когда она была моделью», — подчеркивает она. И все же Джордан удалось раскопать кое-какую новую информацию о первой леди.

Журналист Майкл Вулф в своей книге «Огонь и ярость: В коридорах Белого дома Трампа», опубликованной в 2018 году, утверждал, что Мелания Трамп была в ярости, когда узнала о победе мужа на выборах 8 ноября 2016 года. На самом деле, за выдвижением кандидатуры Трампа стояла именно она, бывшая модель. «Она сказала ему: «Знаешь, Дональд, прекрати говорить о том, что ты станешь кандидатом в президенты, просто сделай это… И если ты выдвинешься, то ты победишь», — рассказывает Роджер Стоун, бывший советник и друг президента США. Мелания даже выбрала Майка Пенса в качестве кандидата в вице-президенты и напарника Дональда, в связке с которым он пошел на выборы. Именно тогда, во время президентской кампании, Мелания Трамп решила пересмотреть свой брачный контракт. На тот случай, если Иванка Трамп захватит бразды правления бизнес-империей своего отца.

Мелания Трамп состоит в браке с миллиардером дольше, чем его две предыдущие жены — Ивана Трамп и Марла Мэйплс — и она хотела добиться более благоприятных условий на случай развода как для себя, так и для своего сына Бэррона. Главное условие — гарантия того, что он получит свою долю наследства. Под ней следует понимать руководство деятельностью Trump Organization в Европе. Время переговоров пришлось на период сразу после победы Дональда Трампа на выборах. В тот момент, когда президент отправился в Вашингтон, Мелания Трамп предпочла остаться в Трамп-тауэр в Нью-Йорке.

Ее решение не пришлось по вкусу бизнесмену, превратившемуся в политика. Ему также не нравилось, что Восточное крыло в Белом доме, традиционно занимаемое под офис первой леди, оставалось пустым. Особенно на фоне того, что СМИ подняли шум, предположив, что брак вновь избранного президента трещит по швам. В феврале 2017 года первая леди даже не составила президенту кампанию в День святого Валентина. За этим стоял еще один скандал совершенно иной силы.

В старых записях программы Access Hollywood, датируемых 2005 годом и обнаруженных The Washington Post 7 октября 2016 года, политик утверждает, что он «звезда и может трогать» всех женщин, которых захочет, даже может «хватать их за лобок». Когда скандал грянул, Дональд Трамп два часа не решался встретиться с женой или даже поговорить с ней. «В тот вечер его пугала сама возможность разговора с ней», — сообщил Мэри Джордан один из ее источников.

«Понимаете, если бы Мелания не поддержала его, если бы она ушла от него, это означало конец всей его президентской кампании», — подчеркивает Джордан.

Мелания Трамп оставалась в Нью-Йорке до конца учебного года Бэррона, 11 июня 2017 года. Она решила так, несмотря на дополнительные расходы, понесенные в связи с ее безопасностью, и пробки, вызванные поездками в школу ее сына Бэррона. В то время она также рекомендовала журналистам, чтобы ее перестали называть первой леди.

Тем временем Иванка Трамп, как рассказывают, завладела Восточным крылом Белого дома. «Пока Мелания была далеко, Иванка охотно пользовалась частным кинотеатром с его роскошными красными креслами, а также другими преимуществами, которые получают те, кто живет в Белом доме», — пишет Мэри Джордан. Некоторые говорят, что она относилась к президентской резиденции как к собственному дому. Мелании это не понравилось. Когда она и Бэррон наконец переехали, она положила конец этим приходам и уходам, установив твердые границы.

Что еще хуже, Мелания Трамп узнала, что ее падчерица предложила переименовать «офис первой леди» в «офис первой семьи», чтобы расширить и подчеркнуть свое влияние. Первая леди категорически отказалась оказывать эту услугу той, кого она прозвала Принцессой. Кстати, в юности Иванка Трамп называла свою мачеху Портретом за то, что та постоянно молчала.

Дочь Дональда Трампа не имеет такого влияния на отца, каким обладает первая леди. По словам сотрудников Западного крыла Белого дома, глава государства подвергает критике предложения своих сыновей Эрика и Дона-младшего, иногда даже Иванки. Но он никогда не делал подобных комментариев в отношении Мелании Трамп. Судя по всему, бывшая модель оказывает неожиданно сильное влияние на американского президента. «На самом деле, она предпочитает оставаться в тени, но она невероятно влиятельна», — объясняет бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. «Она не из тех, кто входит в комнату и говорит: „Найми этого человека, уволь того человека“. Но она дает президенту понять, что она думает, и он серьезно относится к тому, что она говорит». Более того, он чаще всего разделяет ее точку зрения.

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«Представление о том, что она не имеет влияния в правительстве, совершенно ложная», — утверждает в книге Крис Кристи, бывший губернатор Нью-Джерси, который знает Меланию много лет. «Она тщательно выбирает моменты, чтобы говорить твердым тоном, и когда она это делает, то президент внимательно ее слушает. Он советуется с ней по личным вопросам», — добавляет Кристи. Он полагает, что первая леди стоит за определенными политическими решениями, такими как отказ от принципа нулевой терпимости к нарушениям при пересечении границы между США и Мексикой. Этот принцип привел к разлуке детей мигрантов с их родителями. Но Мелания в тоже время поддержала мужа в его нападках на Барака Обаму относительно происхождения последнего и приняла вызов, брошенный несколькими женщинами, обвинившими Дональда в сексуальных домогательствах.

Для Мэри Джордан американская первая леди остается «интригующей персоной». Бывшая словенская модель приехала в Соединенные Штаты в возрасте 26 лет и вознеслась так высоко, что сегодня находится в Белом доме. Такая судьба достойна самого невероятного из сценариев…"ФАКТЫ""

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как Мелания Трамп отметила свое 50-летие на карантине.

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Chloé Friedmann / Le Figaro), Фото Getty Images

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