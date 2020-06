«Когда грянул секс-скандал, Дональд Трамп не решался встретиться с женой и даже поговорить с ней»

Во вторник, 16 июня, в США вышла книга «Ее искусство заключать сделки: нераскрытая история Мелании Трамп» (The Art of Her Deal: the Untold Story of Melania Trump). Ее написала известная журналистка Мэри Джордан, много лет работающая в газете The Washington Post. За свою карьеру она обзавелась множеством связей в столице США, а это означает, что у Джордан есть надежные конфиденциальные источники в самых верхах американского политического Олимпа, включая Белый дом.

Кстати, о Белом доме. Администрация президента Дональда Трампа (который 14 июня отметил свое 74-летие) пыталась воспрепятствовать выходу книги в свет. В официальном заявлении пресс-службы первой леди подчеркивается, что все ее содержание является чистой воды вымыслом, фантазиями автора.

В итоге «Нераскрытая история Мелании Трамп» появилась в продаже. Она взывала повышенный интерес не только в Америке, но и в Европе. Французское издание Le Figaro опубликовало выдержки из книги, дающие представление о супруге 45-го президента США и ее отношениях с мужем. «ФАКТЫ» подготовили полный перевод этой статьи.