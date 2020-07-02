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Наш цифровой ответ коронавирусу: Украина поддержала глобальную декларацию о противодействии COVID-19
Украина намерена бороться с пандемией коронавируса не только путем испытанием новых медицинских препаратов и внедрения новейших методов лечения, но и поддерживая усилия мирового сообщества в информационной сфере.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на министерской видеоконференции по безопасности цифровой среды, организованной Эстонией и Сингапуром, сообщили в ведомстве.
«Украина поддерживает глобальную декларацию о цифровом противодействии COVID-19, которую инициировали Эстония и Сингапур, и призывает мир объединить усилия для повышения безопасности киберпространства в свете вызовов пандемии», — сказал министр.
Он привел пример цифрового ответа МИД Украины на кризис COVID-19 — онлайн-карту путешествий во время пандемии.
«Пользователи получают своевременную информацию о транзите и допуск иностранцев в страны мира. Это человекоцентрический и комплексный цифровой ответ нашего министерства на кризис COVID-19», — заявил он.
Также Кулеба обратил внимание на цифровые угрозы растущие в мире в результате пандемии, и необходимость повысить безопасность киберпространства.
«Украина и ряд других стран Европы и мира уже сталкивались с враждебным поведением Российской Федерации в киберпространстве. Почувствовав на себе испытания инструментов гибридной агрессии, Украина лучше осознает, насколько ценной является безопасность киберпространства», — отметил он.
Министр напомнил о кибератаках, которые с 2014 года были направлены против целых сетей инфраструктуры, от отдельных страниц до интернет-провайдеров.
Глава МИД отметил, что сейчас страны все чаще сообщают о воровстве данных, онлайн-мошенничестве, киберугрозах критической инфраструктуре, включая учреждения здравоохранения, рост объемов дезинформации.
По его словам, злоумышленники уже адаптируются к новым обстоятельствам пандемии. В частности, совершают нападения на тех, кто неутомимо борется с распространением вируса и спасает человеческие жизни.
«Ответ очевиден: мы должны придерживаться имеющихся правил поведения в киберпространстве, к которому в полной мере должно применяться международное право, и привлекать к ответственности тех, кто нарушает эти правила. Сейчас подходящий момент, чтобы об этом заявить. Именно поэтому широкий консенсус международного сообщества и поддержка Глобальной декларации о цифровом противодействии COVID-19 настолько важны», — подчеркнул министр.
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Наш цифровой ответ коронавирусу: Украина поддержала глобальную декларацию о противодействии COVID-19
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