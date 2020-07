Житейские истории

Свадьба молодого украинского продюсера и студентки из Швеции пришлась на время строгого карантина. Егор и София не стали откладывать роспись из-за пандемии коронавируса, которая застала обоих в Киеве. Семья невесты не смогла прилететь в Украину, были только родственники жениха, а сама церемония прошла в знаменитом Октябрьском дворце столицы. Читайте также: Популярная украинская телеведущая вышла замуж за французского режиссера (фото)

«В Швеции четко делятся затраты, которые несут семьи жениха и невесты»

— Я не подозревала, что мы будем расписываться в таком красивом месте, — рассказала София. — Признаюсь, была даже немного смущена — везде мрамор, колонны, лепнина. Чувствовала себя принцессой.

— Разве не о такой свадьбе мечтают все девочки?!

— Если честно, я вообще никогда не представляла свадьбу в мечтах. И уж точно не была одной из тех, кто с 14 лет воображал, как будет идти с принцем к алтарю под пение райских птиц. Мне хотелось праздника, на котором смогли бы собраться все родственники и друзья. Собственно, вначале мы с Егором так и планировали. Моя семья (родители, сестра и братья) должны были прилететь в Украину из Швеции. Но… Никто не мог предположить, что мир накроет пандемия.

— Можно ведь было и отложить свадьбу.

— Не хотелось менять то, что запланировали, только из-за карантина. Нам с Егором нравилось время, когда решили пожениться — конец мая. В это время Киев особенно красив. Конечно, я переживала, что на церемонию не смогут приехать мои родные, но, по большому счету, мы женились не для них, а для себя. К тому же в следующем году будет свадьба у моего брата, а два таких мероприятия подряд — это уж слишком.

«Многое получилось не совсем так, как задумывалось изначально. Но для нас это все равно самая радостная и романтическая церемония в жизни», — говорят счастливые молодожены

— Вы расписывались по ускоренной процедуре. В Швеции есть что-то подобное?

— Да, из-за карантина и заминки с документами нам пришлось оформлять отношения без традиционного трехмесячного ожидания. Это популярный в Украине сервис «Брак за сутки». Регистрация заняла всего один день. Правда, за это надо было доплатить довольно приличную сумму. Признаюсь, я впервые столкнулась с такой возможностью ускоренной росписи — в Швеции ничего подобного нет. Обычно у нас регистрация брака занимает до одного месяца.

— Что оказалось самым сложным в подготовке к такой свадьбе?

— Собрать свадебный наряд. Готовясь к этому мероприятию, я заранее заказала платье из США. Но из-за карантина оно так и не дошло. И вот за неделю до свадьбы я оказалась без наряда, с ужасом понимая, что все большие магазины закрыты. Слава Богу, в это время начали работать небольшие магазины украинских дизайнеров. В одном из них я нашла себе платье, а в другом — туфли. Признаюсь, весь наряд мне обошелся гораздо дешевле самой церемонии. Кстати, совсем не пожалела, что мой американский наряд потерялся где-то в пути.

— Вы были без фаты. Ее не принято надевать в Швеции?

— Все зависит от желания самой невесты, традиций ее семьи. Фату, действительно, нечасто надевают в Швеции. Согласно нашей традиции, жених с невестой не видятся до самой церемонии. В Швеции достаточно четко делятся затраты, которые несут семьи жениха и невесты. Например, семья невесты отвечает за проведение торжества, а жениха — за медовый месяц.

Свадьбу обычно празднуют в ресторане, но без долгих застолий и гуляний. Сама церемония чаще всего происходит в церкви, где официально и заключается брак. Но в Украине есть тоже красивые традиции. Например, когда молодые становятся на рушник после того, как надевают обручальные кольца. Наш рушник вышит мастерицей из Житомирской области и теперь будет храниться в нашей семье.

На церемонии София была в платье от украинского дизайнера

— Что запомнилось вам больше всего во время церемонии?

— Наверное, момент, когда мы с супругом обменялись кольцами. Я посмотрела на Егора и увидела в его глазах слезы! Это было очень трогательно.

«У нас по городу машины ездят со скоростью 40 километров в час и никто не нарушает правила»

— Как началась ваша история любви?

— Это произошло четыре года назад. Мы оба учились в университете небольшого городка Лунд, на юге Швеции. Познакомились на студенческой вечеринке — такие мероприятия проходят каждые выходные. Помню, Егор сразу поразил меня своим особенным музыкальным вкусом. В тот вечер он ставил для всех треки, и вдруг зазвучала песня группы «Битлз» из альбома «Желтая субмарина», которую мало кто знал — Its all too much. Я ее обожаю! В общем, с этой песни и началось наше знакомство. Через несколько месяцев мы поселились вместе в небольшой квартире, которую предоставляли студентам. А после того как закончилась учеба, приехали в родной город Егора — Киев, где живем уже год.

— Не скучаете по Швеции, скандинавской размеренной жизни, комфорту?

— Для меня главное, что мы вместе. Хотя, признаюсь, первое время в Киеве меня очень удивляла всеобщая активность. Здесь все постоянно куда-то спешат, с кем-то говорят по телефону, мало улыбаются. В Швеции совершенно иначе! Начиная с того, что у нас по городу машины ездят со скоростью 40 километров в час и никто не нарушает правила. А в Киеве я все еще опасаюсь сесть за руль. И до сих пор не могу привыкнуть к киевскому воздуху — из-за большого количества выхлопных газов здесь, порой, очень тяжело дышать. Но во всем остальном я успела полюбить этот город. Он очень красивый, особенно старая часть. И… дешевый. По крайней мере, жизнь здесь гораздо дешевле, чем в Швеции. Правда, есть вещи для меня удивительные.

— Например?

— Бюрократия и коррупция. Это меня запутывает. Смешно, что какие-то вещи можно получить очень быстро, просто имея связи и знакомства. Скажем, записаться к нужному врачу. Но в тоже время решение вопросов в государственных учреждениях специально усложняется. Мы с этим столкнулись и во время свадьбы. Мне нужно было получить справку из районной администрации, но это никак не удавалось. Пришлось просить о помощи шведское посольство.

— Вы регистрировались в Октябрьском дворце — одном из знаковых мест столицы.

— Если с карантином нам не повезло, то от места росписи мы были в полном восторге! Из-за того, что во дворце во время строгого карантина не проходило никаких мероприятий, мы и сотрудники сервиса были в нем практически одни. Сама церемония заняла около пятнадцати минут. Потом нам предложили выпить шампанского и сказали, что можем делать фотосессию. Это было как в сказке — большие залы, мраморные ступени, колонны, лепнина, хрустальные люстры. Наш фотограф явно не был готов к фотосессии такого масштаба.

— В связи с карантином были предприняты какие-то особые меры на церемонии?

— Разрешено присутствие лишь шести человек. Были семья мужа, свидетель и фотограф. Церемонию проводили на двух языках — украинском и английском. Я связалась по зуму со всеми своими родственниками в Швеции, и им была устроена онлайн-трансляция. Конечно, многое получилось не совсем так, как задумывалось изначально. Но для меня это все равно самая радостная и романтическая церемония в моей жизни.

— Собираетесь отпраздновать свадьбу еще и в Швеции?

— Большого торжества не планируется. Разве что соберемся на ужин всей семьей, когда позволят обстоятельства. В Швеции карантин так и не вводили, и от этого количество заболевших даже больше, чем во многих других странах Евросоюза.

— С какой страной связываете свое будущее?

— Сейчас наш дом — Украина. Что будет через несколько лет, не знаю. Но о переезде пока не думаем.

Ранее Настя-Каменских откровенно рассказала о тайной свадьбе с Потапом в Лас-Вегасе.

Тем временем в Великобритании журналист Нед Донован, внук знаменитого британского писателя норвежского происхождения Роальда Даля, автора книг «Чарли и шоколадная фабрика», «Матильда», «Джеймс и гигантский персик», женился на иорданской принцессе Райах, единокровной сестре правящего короля Абдаллы II.

57

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter