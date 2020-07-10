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Днепропетровская ОГА передала Ярославскому землю под строительство нового терминала аэропорта

18:32 10 июля 2020
Аэропорт
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Оператору реконструкции международного аэропорта в Днепре, компании «НС-Днепр» из группы DCH Александра Ярославского, официально выделили землю под строительство нового аэровокзального комплекса — 6 участков общей площадью 7,6 га. Соответствующий договор, регулирующий отношения между государством и инвестором, 10 июля подписал губернатор области Александр Бондаренко. Об том сообщает ИА «Українські Новини».

«Подписали важный документ, который позволяет нам двигаться дальше в подготовке к строительству, чтобы уже осенью начать работы, — сообщил во время церемонии Владимир Васильченко, гендиректор международного аэропорта „Харьков“, который руководит проектной группой по строительству международного аэропорта „Днепр“. — Мы работаем над тем, чтобы этот аэропорт был лучшим в Украине. В строительстве используем современные технологии. Терминал будет легким и „воздушным“, с большим количеством стекла, мягким дизайном».

Проект строительства нового аэропорта в Днепре реализуется в формате частно-государственного партнерства. За счет бюджетных средств будет профинансировано строительство находящейся современной взлетно-посадочной полосы длиной 3200 м. А группа DCH Александра Ярославского занимается строительством современного аэровокзального комплекса.

«Инвестор будет строить терминал и сопутствующую инфраструктуру. Подписанный договор — это еще и инвестиционное обязательство компании DCH трудоустроить определенное количество людей и платить налоги именно местной громаде», — прокомментировал подписание документа Александр Бондаренко, глава Днепропетровской областной государственной администрации.

Ранее СМИ сообщали, что владелец группы DCH Александр Ярославский планирует инвестировать в строительство нового терминального комплекса международного аэропорта «Днепр» $ 70−80 млн.

Напомним, что Международный аэропорт «Днепр» в прошлом году отметил свое 75-летие, степень конструктивного износа его зданий достигает 50%. А последняя реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта, являющейся стратегическим объектом государственной собственности, проводилась около 30 лет тому назад. Аэропорт города-миллионника располагает очень низкой пропускной способностью, а жители Днепра вынуждены пользоваться аэропортами других регионов Украины для совершения деловых или туристических поездок, совершая дальние переезды с пересадками. После реконструкции и строительства новой взлетно-посадочной полосы длиной 3200 м также будет способен принимать современные воздушные лайнеры всех типов, в том числе дальнемагистральные самолеты. Аэропорт будет оборудован новейшими системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе получат высокую пропускную способность — порядка 3 млн путешественников в год.

Группа DCH имеет успешный опыт строительства международного аэропорта «Харьков» к Евро-2012 и его дальнейшей эксплуатации, развития стратегического партнерства с крупнейшими авиаперевозчиками, которые связывают город регулярными прямыми перелетами в ключевые европейские деловые и культурные столицы, на популярные курорты. По итогам 2019 года аэропорт Ярославского в Харькове обслужил свыше 1,3 млн пассажиров, и входит в ТОП-5 рейтинга наиболее динамично развивающихся воздушных ворот континента, который составляет Международный совет аэропортов (ACI Europe).

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