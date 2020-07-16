Население Украины сократится более чем вдвое: опубликован печальный прогноз

Постоянно сокращающееся население нашей страны может к концу века уменьшиться с нынешних «теоретических» 44,6 миллионов до 17,5 миллиона человек.

Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, опубликованном в авторитетном медицинском журнале Lancet, передает DW.

При этом в целом количество населения на планете вырастет с нынешних 7,8 миллиарда до пикового значения в 9,7 миллиарда до 2064 года, а к концу века снизится до 8,8 миллиарда. По данным исследователей, к 2100 году в 183-х из 195 стран уровень рождаемости снизится настолько, что без притока мигрантов в них невозможно будет поддерживать численность населения на существующем уровне.

Количество населения в 23 странах сократится вполовину и больше, чем нынешний уровень. Среди них Япония, Испания, Италия, Таиланд, Португалия, Южная Корея и Польша.

Еще 34 страны столкнутся с падением численности населения на 25−50 процентов. В частности, население Китая сократится за 80 лет с нынешних 1,4 миллиарда до 700 миллионов. В Германии этот показатель может снизиться с 83 миллионов до 66 миллионов человек.

Тем временем количество населения в странах Африканского континента к югу от Сахары наоборот вырастет втрое, до примерно трех миллиардов людей.

Численность Нигерии возрастет с нынешних более 200 миллионов до 800 миллионов в 2100 году и будет уступать лишь Индии, где ожидают спада численности населения с более 1,3 миллиарда сейчас до 1,1 миллиарда людей за 80 лет.

Мир могут ожидать изменения глобального баланса сил вследствие снижения уровня рождаемости и старения населения, сделала вывод международная команда ученых из Университета штата Вашингтон (UWA).

Авторы исследования подытожили, что правительства стран с высоким уровнем дохода должны проводить гибкую иммиграционную политику и внедрять социальную поддержку для тех семей, которые хотят иметь детей. Это позволит поддерживать уровень численности населения и экономический рост в этих странах.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале года Кабинет министров представил результаты оценки численности наличного населения Украины. Согласно ему, по состоянию на 1 декабря 2019 года численность постоянного населения страны — 37 млн 289 тысяч человек. В Киеве проживает 3,7 млн человек — каждый десятый житель Украины. Результаты электронной переписи отличаются от данных Госкомстата, по которым постоянное население Украины на январь-ноябрь 2019 года составляло 41,9 млн человек.

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