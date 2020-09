16 сентября 2020

Ровно 95 лет назад, 16 сентября 1925 года, в маленьком городке Ита Бене, штат Миссисипи, родился чернокожий мальчик по имени Райли Би Кинг. Мама родила его прямо на хлопковой плантации. С мамой ему вообще не повезло — она бросила сына на попечение бабушки, когда ему едва исполнилось четыре года. Зато ему повезло с бабушкой, сумевшей его с детства увлечь пением в церковном хоре. И ещё ему крепко повезло с одной-единственной мечтой, к которой он всегда стремился и реализовав которую, никогда ей уже не изменял. Мечта эта заключалась в том, чтобы изобрести в музыке свой неповторимый стиль и стать великим исполнителем. Следует заметить, что и одного, и другого достигнуть ему таки удалось.

В 18 лет Би Би Кинг (от англ. Blues boy), бросив работу тракториста на той же хлопковой плантации и покинув старый бабушкин дом, отправился искать счастье в Мемфис. У него была дешевая гитара, купленная ещё в 12-летнем возрасте за 15 долларов, и потрясающая любовь к музыке, в которой ему невероятным образом удалось смешать воедино джаз, свинг и блюз и стать основателем одного из самых узнаваемых стилей в истории музыки.

Путь к вершине славы у Би Би Кинга был достаточно долгим. Зато, пройдя его, он на десятилетия остался на вершине признания и популярности, став настоящим «королём блюза». Лишь однажды услышав его исполнение, продюсер Сэм Филлипс (кстати, тот самый Филлипс, который много лет спустя сумеет разглядеть талант и в Элвисе Пресли) решил, что из этого парня наверняка может выйти толк и организовал сначала контракт Би Би с лос-анджелесской компанией PRM Record, а затем и мировой гастрольный тур Кинга.

В 1950-е годы о выступлениях «короля джаза» ходили легенды. Никто не мог поверить в то, что за год ему удавалось давать по 300 с лишним концертов. А сам он и не пытался никому ничего доказывать. Считал, что и так всё очевидно. В 1956 году Би Би Кингу удалось установить своеобразный мировой рекорд, выступив 340 раз на сольных концертах, собиравших огромные аудитории поклонников. Его технику игры на гитаре начали повторять Эрик Клептон, Джордж Харрисон и Джими Пейдж. Его имя включили в Зал славы рок-н-ролла. А его самые популярные песни собрали целый букет премий «Грэмми». Его композиция The Thrill Is Gone была внесена в список «величайших песен всех времён», а сам он в рейтинге «100 лучших в истории гитаристов» (по версии журнала Rolling Stone) занял почетное 6-е место. Он хотел быть великим — и он стал великим…

