Украинцам приходят незаконные платежки за «температурные коэффициенты»: что с ними делать

Облгазы совместно с аффилированными газсбытами начисляют украинцам долги за газ задним числом. При этом чаще всего потребители своевременно платят за газ и не могут понять, откуда берутся долги в платежках. Об этом пишет «ГазПравда».



Сообщается, что потребители стали получать письма с начислениями «температурных коэффициентов», начиная с 2015 года. Если же они отказываются платить за непонятную услугу, облгазы угрожают отключением газоснабжения. Некоторым потребителям газ уже отключили.

Потребители все больше жалуются на незаконные, по их мнению, действия облгазов и газсбытов. Например, потребитель из г. Каменец Днепропетровской области рассказал, что в его платежке появился долг в 502,52 грн за температурные коэффициенты с октября 2018 года. Позже в платежке появилась задолженность в 581,27 грн, которые начислены за период с 1 декабря 2015 года по 30 сентября 2018 года.

Еще один потребитель рассказал, что спустя две недели после перехода к ГПК «Нафтогаз» сотрудники компании сняли у него газовый счетчик и перекрыли газ. Объяснили это тем, что забрали счетчик на поверку, при этом не оставили ни перемычки, ни счетчика взамен.

«ГазПравда» пишет, что потребители газа стали все чаще обращаться к ним с жалобами на подобные ситуации. Специалисты в один голос заявляют, что «температурные коэффициенты» являются незаконными и необходимо их оспаривать в судах.

Людей, которые пострадали от подобных действий газовиков, просят писать жалобы в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также в Госпродпотребслужбу. В «Газправде» рекомендуют фиксировать нарушения, а также писать претензии и жалобы поставщикам, уполномоченным органам государственной власти и в суды.

В случае смены поставщика газа и начисления незаконных «температурных коэффициентов» за период с 2015 года «ГазПравда» предлагает следующие действия:

1. Обратиться в контакт-центр своего поставщика газа по телефону или электронной почте для получения разъяснения: за что именно, и за какой период вам начислен долг.

2. Отправить к поставщику газа претензию о незаконности указанных начислений с требованием осуществления перерасчета, воспользовавшись образцом претензии, размещенной на сайте.

3. Дождаться ответа от поставщика на претензию. Если поставщик не решит Вашу проблему и не осуществит перерасчет, советуем направить жалобы в НКРЭКУ и Госпродпотребслужбу, воспользовавшись образцами жалоб, размещенными на нашем сайте.

4. Подавать заявление в суд и требовать обязать поставщика устранить нарушения и произвести перерасчет незаконных начислений в судебном порядке (образец заявления в суд вскоре также будет размещен на сайте).

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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