Когда курс доллара может достичь 29,5 гривен

Похоже, политический кризис, вызванный противостоянием президента Украины и Конституционного суда, все больше влияет на валютный рынок. Незначительный рост курсов иностранных валют в начале недели перерос в явную девальвацию гривни. С понедельника, 2 ноября, американская валюта выросла в цене на 15 копеек, а европейская снизилась на 23 копейки. 4 ноября НБУ установил официальные курсы на уровне 28,60 грн за доллар и 33,48 грн за евро. На наличном валютном рынке также наблюдается девальвация гривни. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,48 грн, купить — по 28,70 грн; евро — сдать по 33,13 грн, купить — по 33,56 грн. Эксперты считают, что в ближайшее время надеяться на стабилизацию и укрепление курса национальной валюты не стоит.

«Продолжение программы сотрудничества с МВФ будет лучшим „успокоительным“ для валютного рынка»

«За неделю курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,6−0,9%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,34 грн до 28,60 грн (+0,9%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 28,37 — 28,38 грн до 28,54 — 28,56 грн (+0,6%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 28,29 — 28,47 грн до 28,52 — 28,73 грн (+0,8% - +0,9%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сохранилась на уровне 0,7%.

Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что выполнение всех обязательств перед МВФ и продолжение программы сотрудничества будет очень позитивным сигналом и лучшим «успокоительным» для валютного рынка. По его словам, НБУ продолжает соблюдать режим плавающего валютного курса. Регулятор не противодействует рыночным трендам и только сглаживает чрезмерные колебания гривни как в сторону ревальвации, так и девальвации. Гелетий считает, что очень важно продолжение сотрудничества с МВФ. Даже если в краткосрочной перспективе макроэкономической стабильности Украины ничего не угрожает, подушка безопасности и доверие от наших международных партнеров важны для долгосрочного развития и быстрого восстановления экономики после коронакризиса, — подчеркнул он.

В течение ближайшей недели мы ожидаем умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,7 — 28,9 грн", — прогнозирует Вадим Иосуб.

По мнению экспертов, негативное влияние на курс национальной валюты оказывает эпидемиологическая ситуация в стране.

«Во вторник на межбанке гривня к доллару частично укрепилась, но всех понесенных в понедельник потерь компенсировать не смогла, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Основные продавцы решили воспользоваться рыночной ситуацией и зафиксировать прибыль по валютным операциям. Многие ожидали выхода НБУ с покупками на межбанк, но он так и не появился. Вчера торги по валютной паре доллар — гривня завершились на уровне 28,55 грн, а евро к гривне укрепился до отметки в 33,44 грн за евро.

Вчера Минфин Украины на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлек в бюджет 1,96 млрд гривен. Также были опубликованы данные по украинскому экспорту за 10 месяцев текущего года. Дефицит торгового баланса составил 3,32 млрд долларов: экспорт снизился на 4,82%, а импорт на 12,21%. Есть угроза роста дефицита внешней торговли из-за плохого урожая зерновых и высоких темпов восстановления импорта благодаря оживлению внутреннего спроса.

Негативное влияние на курс национальной валюты оказывает эпидемиологическая ситуация: каждый день растет число новых заболеваний COVID-19. В соседней Венгрии вслед за Англией и Францией власти объявили повторный локдаун. С каждым днем растет вероятность аналогичных мер и в Украине. Также уже сегодня станет видна валютного реакция рынка на итоги выборов в США.

По курсу доллара к гривне ожидается дальнейший рост к уровню 28,65 грн. Валютная пара евро — гривня будет торговаться в ценовом деапазоне 33,25−33,55 грн", — считает Андрей Гойлов

«Рекордные уровни заболеваний COVID-19 в мире могут обрушить деловую активность»

Кроме того, на курс гривни влияет ситуация на мировом валютном рынке.

«Курс доллара США на международном рынке в октябре вырос на 0,2% против корзины мировых валют, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Давление на мировые валюты оказало ужесточение карантинных мер на фоне рекордных уровней заболеваний COVID-19, особенно в Европе. Курс продажи безналичного доллара в Украине в октябре вырос на 0,78% до 28,55 грн за доллар. Наличный курс поднялся до 28,57 грн за доллар. Евро на мировых рынках в октябре снизился против доллара США на 0,63%. Курс продажи безналичного евро в Украине вырос на 0,6% до 33,37 грн за евро, наличного — на 1,1% до 33,43 грн за евро.

В ноябре сохраняются риски для продолжения ослабления гривни на фоне негативных факторов, влияющих как на настроениях нерезидентов, так на спекулятивные настроения инвесторов в Украине. Растущий дефицит торгового баланса, дефицит бюджета и поддержка экономики за счет эмиссии гривни усиливают общий тренд. При этом рекордные уровни заболеваний COVID-19 могут обрушить деловую активность. В результате внешних локдаунов потребность в украинских товарах на мировых рынках снизится, что будет сдерживать экспорт. Этот процесс усилится низким по сравнению с предыдущим годом урожаем, что снизит и аграрный экспорт. При этом импорт в Украину, может сохраниться на прежнем уровне в связи с закупками товаров для пополнения запасов в зимний период и перед распродажами в новогодний период.

Нерезиденты продолжат выходить из украинских активов, выводить дивиденды и распродавать ценные бумаги на фоне развития экономического кризиса, вызванного пандемией, и обвала на мировых финансовых рынках. Только с начала октября нерезиденты снизили объемы вложений в гривневые ОВГЗ на 4,9 млрд грн. Около 77 млрд грн еще могут быть выставлены на продажу. Сдерживать такое давление будет тяжело, учитывая слабость экспорта.

По нашим прогнозам, курс гривни в ноябре будет колебаться в диапазоне 28,4−29,5 гривен за доллар США. Гривня может оказаться под еще большим давлением, если нерезиденты продолжат распродавать украинские активы", — подчеркнул Андрей Шевчишин.

Кстати, на фоне девальвации гривни, на отечественных заправках существенно подорожало горючее, большая часть которого импортируется за валюту. С 20 октября по 3 ноября, в среднем по стране литр бензина А-95 подорожал на 74 копейки, дизтоплива — на 68 копеек, а сжиженного газа — на 37 копеек.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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