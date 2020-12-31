5 января 2021

Через пустыню, казавшуюся бесконечной, под палящим солнцем, сжигающим всё вокруг на многие километры, брёл измученный жаждой и голодом одинокий молодой монах. Он уже настолько выбился из сил, что казалось: ещё несколько шагов — и его истощенное тело тихо опустится на горячий песок и в мгновение ока растворится в нём бесследно. Вдруг совсем рядом он заметил вход в полутемную пещеру, в тени которой можно было спастись от приближающейся верной смерти.

Войдя в неё, монах опустился на колени и закрыл глаза, наслаждаясь тишиной и прохладой. Потом он услышал шорох и, раскрыв глаза, рассмотрел в полутьме силуэт старца, склонившегося над потрёпанной книгой, страницы которой едва освещал отблеск догорающей свечи. Увидев обращённый на него взгляд обитателя пещеры, монах сказал:

- Позволь мне прийти в себя, оставаясь здесь какое-то время.

И заметив одобрительный кивок старца, обратился к нему с ещё одной просьбой.

- О, почтенный старец, возможно, ты подскажешь мне ответ на вопрос, мучающий меня всё время этого долгого моего путешествия из одного монастыря в другой. В своём монастыре я исправно соблюдал все установленные правила поведения, включая, естественно, посты и другие воздержания. Замечая положительное отношение братьев-монахов к моему соблюдению постов, я продолжал следовать этим правилам дальше, порой даже вовсе не ощущая чувства голода в период длительного воздержания от пищи. А вот сейчас, во время этого мучительного перехода через пустыню, я всё чаще задумываюсь о еде. И жгучее желание насытиться не оставляет меня буквально ни на минуту. Отчего так выходит?

Внимательно выслушав молодого путника, старец отложил в сторону книгу и тихо спросил:

- Кто был свидетелем твоих прежних воздержаний? Все монахи. Твоё тщеславие питало тебя лучше всякого хлеба. Удовольствие от того, что ты способен выделиться на фоне других, придавало тебе силы лучше всякого приема пищи. А кто сейчас видит, как ты голодаешь? Никто? Ну, разве что скорпионы да песчаные змеи… Если ты решил совершить нечто правильное и праведное, ты должен делать это по зову своего сердца. А не ради чьей-то похвалы…

5 января отмечается во многих странах как Международный разгрузочный (!) день. И в этот день позвольте всем сегодняшним именинникам пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.